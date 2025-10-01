Barcelona prišla v šlágri o výhru v závere. Neapol zachránil jediný hráč, oslavuje aj Arsenal

BRATISLAVA. Futbalisti FC Barcelona prehrali v stredajšom šlágri 2. kola hlavnej fázy Ligy majstrov s obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain 1:2.
Na gól domáceho útočníka Ferrana Torresa z 19. minúty dokázal v závere prvého polčasu odpovedať Sonny Mayulu. O triumfe hostí rozhodol v 91. minúte Goncalo Ramos.
Taliansky šampión SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zdolal Sporting Lisabon 2:1 vďaka dvom gólom Dána Rasmusa Höjlunda.
Barcelona mohla viesť od 14. minúty, keď Yamal vysunul Torresa, ktorý obišiel aj Chevaliera, no Zabarnyj vykopol loptu z bránkovej čiary.
V 19. minúte sa však už Torres dočkal, keď zužitkoval prihrávku Rashforda a strelou do ľavého dolného rohu otvoril skóre.
PSG, ktorý nastúpil bez zranených Dembeleho a Doueho, prvýkrát pohrozil po polhodine hry, no strelu Hakimiho z priameho kopu Szczęsny vyrazil na roh.
V 38. minúte však Mayulu vyrovnal, keď po akcii Mendesa strelou do protipohybu prekonal poľského brankára.
V 64. minúte mohol misky váh na stranu Barcelony opäť nakloniť Olmo, no Hakimi predviedol skvelý obranný zákrok. V nadstavenom čase udrel Paríž, keď po prihrávke Hakimiho sa presadil Ramos.
Neapol rozjasal fanúšikov v 36. minúte, keď de Bruyne vyviezol loptu a ideálne prihral Höjlundovi, ktorý využil prvú šancu v zápase.
V 62. minúte Sporting vyrovnal z pokutového kopu nariadeného za faul Politana, autorom gólu bol Suarez.
VIDEO: Goncalo Ramos a jeho gól
V 80. minúte však po centri de Bruyneho rozhodol Höjlund o zisku prvých troch bodov pre Neapol.
Pred začiaťkom duelu musela zasahovať polícia, fanúšikovské tábory oboch klubov totiž vyčíňali v uliciach talianskeho mesta.
Jedného z priaznivcov Sportingu museli previezť do nemocnice a dvoch členov neapolského fanúšikovského jadra zatkli.
Manchester City aj napriek dvom gólom nórskeho kanoniera Haalanda iba remizoval na štadióne AS Monaco 2:2, domáci vytovnali v 90. minúte.
VIDEO: Federico Gatti a jeho akrobatický gól
Londýnsky Arsenal zdolal doma Olympiakos Pireua 2:0 a potvrdil víťazstvo z Bilbaa. Rovnako ako na baskickej pôde sa presadil Brazílčan Martinelli, poistku pridal v závere Bukayo Saka.
Borussia Dortmund si poradila s Bilbaom 4:1, Villarreal remizoval s Juventusom Turín 2:2.
2. kolo Ligy majstrov - streda, 1. október
CF Villarreal - Juventus Turín 2:2 (1:0)
Góly: 18. Mikautadze, 90. Veiga - 48. Gatti, 56. Coicencao
SSC Neapol - Sporting Lisabon 2:1 (1:0)
Góly: 36. a 80. Höjlund - 62. Suarez (z 11 m) -
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
AS Monaco - Manchester City 2:2 (1:2)
Góly: 18. Teze, 90. Dier (z 11 m) - 15. a 44. Haaland
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)
Góly: 65. Kofane - 72. Saibari
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4:1 (1:0)
Góly: 28. Svensson, 60. Chukwuemeka, 82. Guirassy, 90+1. Brandt - 61. Guruzeta
FC Barcelona - Paríž Saint-Germain 1:2 (1:1)
Góly: 19. Torres - 38. Mayulu, 90.+1 Ramos
FC Arsenal - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0)
Góly: 13. Martinelli, 90.+2 Saka
FK Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)
Góly: 28. Zoubir, 83. Addai
Royale Union SG - Newcastle United 0:4 (0:2)
Góly: 17. Woltemade, 43., 64. Gordon (oba z 11 m), 80. Barnes