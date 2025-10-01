Barcelona prišla v šlágri o výhru v závere. Neapol zachránil jediný hráč, oslavuje aj Arsenal

Arsenal oslavuje gól.
Arsenal oslavuje gól.
Z výhry sa teší aj Dortmund.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Barcelona prehrali v stredajšom šlágri 2. kola hlavnej fázy Ligy majstrov s obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain 1:2.

Na gól domáceho útočníka Ferrana Torresa z 19. minúty dokázal v závere prvého polčasu odpovedať Sonny Mayulu. O triumfe hostí rozhodol v 91. minúte Goncalo Ramos.

Taliansky šampión SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zdolal Sporting Lisabon 2:1 vďaka dvom gólom Dána Rasmusa Höjlunda.

Barcelona mohla viesť od 14. minúty, keď Yamal vysunul Torresa, ktorý obišiel aj Chevaliera, no Zabarnyj vykopol loptu z bránkovej čiary.

V 19. minúte sa však už Torres dočkal, keď zužitkoval prihrávku Rashforda a strelou do ľavého dolného rohu otvoril skóre.

PSG, ktorý nastúpil bez zranených Dembeleho a Doueho, prvýkrát pohrozil po polhodine hry, no strelu Hakimiho z priameho kopu Szczęsny vyrazil na roh.

V 38. minúte však Mayulu vyrovnal, keď po akcii Mendesa strelou do protipohybu prekonal poľského brankára.

V 64. minúte mohol misky váh na stranu Barcelony opäť nakloniť Olmo, no Hakimi predviedol skvelý obranný zákrok. V nadstavenom čase udrel Paríž, keď po prihrávke Hakimiho sa presadil Ramos.

Neapol rozjasal fanúšikov v 36. minúte, keď de Bruyne vyviezol loptu a ideálne prihral Höjlundovi, ktorý využil prvú šancu v zápase.

V 62. minúte Sporting vyrovnal z pokutového kopu nariadeného za faul Politana, autorom gólu bol Suarez.

VIDEO: Goncalo Ramos a jeho gól

V 80. minúte však po centri de Bruyneho rozhodol Höjlund o zisku prvých troch bodov pre Neapol.

Pred začiaťkom duelu musela zasahovať polícia, fanúšikovské tábory oboch klubov totiž vyčíňali v uliciach talianskeho mesta.

Jedného z priaznivcov Sportingu museli previezť do nemocnice a dvoch členov neapolského fanúšikovského jadra zatkli.

Manchester City aj napriek dvom gólom nórskeho kanoniera Haalanda iba remizoval na štadióne AS Monaco 2:2, domáci vytovnali v 90. minúte.

VIDEO: Federico Gatti a jeho akrobatický gól

Londýnsky Arsenal zdolal doma Olympiakos Pireua 2:0 a potvrdil víťazstvo z Bilbaa. Rovnako ako na baskickej pôde sa presadil Brazílčan Martinelli, poistku pridal v závere Bukayo Saka.

Borussia Dortmund si poradila s Bilbaom 4:1, Villarreal remizoval s Juventusom Turín 2:2.

2. kolo Ligy majstrov - streda, 1. október

CF Villarreal - Juventus Turín 2:2 (1:0)

Góly: 18. Mikautadze, 90. Veiga - 48. Gatti, 56. Coicencao


SSC Neapol - Sporting Lisabon 2:1 (1:0)

Góly: 36. a 80. Höjlund - 62. Suarez (z 11 m) -

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/


AS Monaco - Manchester City 2:2 (1:2)

Góly: 18. Teze, 90. Dier (z 11 m) - 15. a 44. Haaland

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)

Góly: 65. Kofane - 72. Saibari


Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4:1 (1:0)

Góly: 28. Svensson, 60. Chukwuemeka, 82. Guirassy, 90+1. Brandt - 61. Guruzeta

FC Barcelona - Paríž Saint-Germain 1:2 (1:1)

Góly: 19. Torres - 38. Mayulu, 90.+1 Ramos


FC Arsenal - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0)

Góly: 13. Martinelli, 90.+2 Saka

FK Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)

Góly: 28. Zoubir, 83. Addai


Royale Union SG - Newcastle United 0:4 (0:2)

Góly: 17. Woltemade, 43., 64. Gordon (oba z 11 m), 80. Barnes


    Karabach šokuje a je medzi elitou. Tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov
    st 23:24
