ONLINE: Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo dnes, osemfinále Ligy majstrov LIVE (odveta)

Futbalisti tímov Bayern Mníchov a Atalanta Bergamo dnes hrajú odvetný zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Bayern deklasoval v prvom stretnutí súpera 6:1 a je takmer vo štvťfinále.
ONLINE PRENOS: Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo (Liga majstrov, osemfinále, 2. zápas, streda, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
18.03.2026 o 21:00
Bayern
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bergamo
Rozhodca: Bastien (FRA).
Hoci sa zdá byť osud talianskeho celku spečatený, outsider sa rozhodne nevzdá a zabojuje o senzačný obrat na pôde nemeckého súpera. Bojovať však musí aj v domácej súťaži, keď sa aktuálne nachádza na 7. pozícii, teda na prvom mieste mimo postupu do európskych súťaží. Navyše od víťazstva s Dortmundom čaká Atalanta na ďalší triumf, keď zaznamenala len dve prehry a tri remízy.
Bavorský celok naposledy podľahol v druhej polovici januára, keď nestačil na Augsburg prekvapivo 1:2. Od vtedy sa Bayernu podarilo prevažne víťaziť až na posledný duel, keď remízoval na trávniku Leverkusenu 1:1. Zaujímavá situácia sa však naskytá v bráne nemeckého tímu, keď sa zranil brankár Sven Ulreich. Pre zdravotné problémy taktiež chýba aj Manuel Neuer či mladík Jonas Urbig. Medzi tri tyčky tak bude musieť skúsený tím postaviť mladého brankára, pričom sa špekuluje stále len o šestnásťročnom mladíkovi menom Leonard Prescott.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní odvetného osemfinálového zápasu Ligy majstrov medzi Bayernom Mníchov a Atalantou Bergamo.
Prvý duel skončil jednoznačným výsledkom pre nemeckého zástupcu, ktorý tak vstupuje do odvtedy už s viacmenej rozhodnutým osudom, keď si z Talianska doviezol náskok 6:1.
