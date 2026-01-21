Ustál brutálny atak, vybojoval veľkú výhodu. Lobotka vládol, no Neapol plakal

Stanislav Lobotka bol takmer všade. Mal najviac dotykov zo všetkých hráčov na ihrisku – až 110. Rozdal takmer sto prihrávok s famóznou úspešnosťou 98 percent, aj v tomto ukazovateli bol najlepší.
Vyhral prakticky všetky osobné súboje - až na jeden. Špecializovaný server Sofascore mu udelil vysokú známku 7,7. Napriek tomu slovenský stredopoliar neodchádzal z trávnika spokojný. Musel byť sklamaný, rozhorčený.
Jeho SSC Neapol totiž v 7. kole hlavnej fázy Ligy majstrov iba remizoval na pôde FC Kodaň 1:1 – v zápase, ktorý mal jasne vyhrať.
Červená karta
Lobotka pritom svojmu tímu „vybavil“ obrovskú výhodu. V 34. minúte ho nešetrne atakoval Thomas Delaney. Rozhodca mu najprv udelil žltú kartu, no po zásahu systému VAR verdikt zmenil a dánskeho stredopoliara poslal predčasne pod sprchy.
„Brutálny zákrok,“ napísal denník Corriere dello Sport.
Aj po tomto momente patril Lobotka k najlepším hráčom na ihrisku. Vo väčšine hodnotení ho prevýšil iba autor gólu Scott McTominay.
„Niekoľkými neoceniteľnými prihrávkami do šestnástky pripravil šance Di Lorenzovi aj Vergarovi. Lobotka bol ako vždy pri kormidle. Zaslúži si uznanie aj za to, že dosiahol Delaneyho vylúčenie,“ hodnotil jeho výkon Eurosport.
Magnet na loptu
V pondelok získal slovenský stredopoliar druhé miesto v ankete Športovec roka, čo bolo zároveň najlepšie umiestnenie spomedzi všetkých slovenských futbalistov.
Jeho renomé potvrdili v utorok aj talianske médiá.
VIDEO: Zostrih zápasu Kodaň - Neapol
„Ak Delaney riskoval vlastnú kariéru, bolo to preto, že slovenský ‚profesor‘ mu počas polhodiny neustále rozbíjal pressing a posielal ho mimo rytmu hry. Následne pokračoval vo svojej lekcii dirigovania hry a riadenia tempa zápasu,“ napísal portál sport.virgilio.it.
Podobne chválil Lobotku aj calciomercato.com:
„Jeden z najunavenejších hráčov v Conteho zostave sa snažil nastoliť poriadok v strede poľa a riskoval predčasné ukončenie zápasu po hrubom zákroku Delaneyho, ktorý bol následne vylúčený. Lopta k nemu letí, akoby mal pri nohách magnet.“
VIDEO: Vylúčenie Delaneyho po faule na Lobotku
Presilovka využitá, výhra nie
Neapol presilovku okamžite využil. Elmas zahral rohový kop presne do stredu šestnástky, kde sa takmer nepokrytý McTominay presadil hlavou a prekonal Kotarského. Pre škótskeho reprezentanta to bol už štvrtý gól v aktuálnom ročníku Ligy majstrov.
Taliansky majster však veľkú šancu zahodil. Po defenzívnej chybe Alessandra Buongiorna inkasoval vyrovnávajúci gól z pokutového kopu, ktorý premenil Larsson. Práve tento moment môže Neapol stáť postup do ďalšej fázy.
Kolo pred koncom hlavnej fázy sa azzurri pohybujú na hrane vypadnutia. V poslednom zápase potrebujú doma zdolať Chelsea.
Neapol zároveň neukončil dlhú sériu bez víťazstva na ihriskách súperov v Lige majstrov, ktorá trvá už 819 dní. Naposledy uspel vonku ešte na pôde Unionu Berlín, kde rozhodol gól Giacoma Raspadoriho.
Conte: „Musí nás to bolieť“
Po zápase hovoril tréner Antonio Conte otvorene a sebakriticky.
„Dokázali sme si sami skomplikovať život. Bola to obrovská príležitosť a my sme ju dokázali zahodiť,“ priznal.
„Veľa pracujeme a takéto veci nás musia bolieť. Ak nás neštípu, znamená to, že sa nechceme zlepšovať. Neexistuje, ani na nebi, ani na zemi, aby Kodaň dokázala vyrovnať v takomto zápase, keď vieme, aký je dôležitý. Vo futbale musíte byť nahnevaní, hladní a koncentrovaní od prvej do poslednej sekundy, inak vždy riskujete krutý trest,“ pokračoval Conte.
Tvrdé slová na záver
„Táto remíza mi veľmi ublížila a musí ublížiť aj hráčom."
Neapol mal podľa neho zápas úplne pod kontrolou.
„Je normálne cítiť sklamanie, pretože zápas sa vyvíjal ideálne na víťazstvo a na veľký krok smerom k play-off. Často sa bavíme o zraneniach, ale tentoraz na ne nie je miesto.“
A napokon prišli aj najtvrdšie slová:
„Možno naša úroveň nie je pre túto súťaž, keď sme získali len osem bodov. Takéto zápasy sa musia zvládnuť," uzavrel Conte.