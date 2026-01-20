Svetová senzácia: Outsider za polárnym kruhom rozobral svetového giganta

Hráči FK Bodø/Glimt oslavujú gól
Pavol Spál|20. jan 2026 o 22:47
Anglický klub si urobil hanbu.

Keď rozhodca odpískal koniec zápasu, aréna v malom mestečku explodovala. Osem tisíc ľudí v žltom a čiernom skákalo, kričalo, objímalo sa.

Manchester City práve prehral. Nie v Madride, nie v Mníchove. Ale v Bodø, rybárskom meste za polárnym kruhom.

Pod oblohou polárnej žiary, na umelej tráve Aspmyra Stadionu, sa zrodilo víťazstvo, ktoré sa zapíše do klubovej aj európskej histórie. Bodø/Glimt skolilo v Lige majstrov kontinentálneho giganta výsledkom 3:1.

Šialenstvo na Aspmyre

Na vypredanom štadióne stálo len 404 hosťujúcich fanúšikov. V nemom úžase. Rovnako ako tréner giganta Pep Guardiola, ktorý sa na lavičke krútil v beznádeji, ruky vo vlasoch, pohľad prázdny.

Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)

Góly: 22. a 24. Högh, 58. Hauge - 60. Cherki, ČK: 62. Rodri (City) po 2. ŽK

Teplota pri výkope? -1 °C. Guardiola sa však vopred vyhol výhovorkám. Pre miestnych to bola „príjemná“ teplota. Pre City ďalší problém navyše.

Kontrast bol priam učebnicový. Manchester City s rozpočtom približne 1,3 miliardy eur, Bodø/Glimt so 57 miliónmi. Papierové predpoklady však v meste za polárnym kruhom stratili význam.

Bodø má približne 40-tisíc obyvateľov, čo je zhruba ako Michalovce, či Zvolen. Len vzduch je v Nórsku o niečo čistejší. A futbalisti Bodø/Glimt tam dýchajú ´slobodnejšie´než mnohé hviezdne tímy Európy.

Høgh vytesal históriu

Základ historického víťazstva položil Kasper Høgh, ktorý dvoma gólmi v prvom polčase šokoval favorita. Pre dánskeho útočníka išlo o premiérové zásahy v Lige majstrov. Po prestávke pridal poistku nádhernou zakrútenou strelou Jens Petter Hauge.

Na tribúne nechýbal nórsky premiér Jonas Gahr Støre, ktorý bol svedkom triumfu vytesaného presnosťou, disciplínou a odvahou. V krajine, kde sa futbalové zázraky rodia ďaleko za polárnym kruhom, mal tento večer punc výnimočnosti.

Guardiola nastúpil s najmladšou základnou zostavou Manchesteru City v histórii Ligy majstrov. Risk sa mu nevyplatil. City inkasovali dvakrát už do 30. minúty a od 62. minúty dohrávali bez kapitána Rodriho, ktorý videl druhú žltú kartu.

„Zápas bol vyrovnaný a snažili sme sa nájsť si svoje situácie, ale potom, bohužiaľ, strelili dva góly a my sme sa z toho už nedokázali dostať,“ priznal Guardiola po zápase.

Haalandova trpká noc doma

Erling Haaland, najslávnejší nórsky futbalista v dejinách, zažil potupu proti tímu zo svojej krajiny. Po záverečnom hvizde s nahnevaným výrazom zatlieskal domácim fanúšikom – gesto rešpektu, ale aj frustrácie.

„Bolo to úplne zaslúžené. Nie je to dostatočne dobré z našej strany. Hrajú fantastický futbal tu doma. Hrali sme dobre, kým nedali prvý gól, ale potom dali ďalší. A potom Jens (Petter Hauge) strelil gól roka,“ povedal Haaland pre TV2.

VIDEO: Zostrih zápasu FK Bodø/Glimt - Manchester City


Úspech Bodø/Glimt nie je jednorazovým výstrelom. V sezóne 2021/22 klub rozdrvil AS Rím 6:1 v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy a následne vyradil škótsky Celtic s celkovým skóre 5:1.

„Keď s nami prehrali 6:1, José Mourinho povedal, že to bolo kvôli umelému povrchu a zlému počasiu. To sú len výhovorky. Prehral, lebo Bodø/Glimt je skvelý futbalový tím,“ povedal s úsmevom, ale aj hrdosťou Thomas Solberg, člen fanklubu klubu, v reportáži BBC.

Knutsen – architekt systému

Špecifiká umelej trávy a chladného podnebia určite zohrávajú svoju úlohu. Samy o sebe by však nestačili.

Hlavným architektom úspechu je tréner Kjetil Knutsen, ktorý vedie tím už osem sezón. Po zápase neskrýval emócie:

„Cítim sa úžasne! Myslím si, že sme dnes odohrali naozaj dobrý zápas a vieme, že hráme proti tímu svetovej triedy. V prvom rade sme museli dobre brániť, nemohli sme im dať veľa priestoru v strede ihriska a museli sme pracovať všetci 11 hráči spoločne. Získali sme loptu v dobrých pozíciách, takže sme mohli robiť protiútoky. Myslím si, že sme naozaj dobrí, keď nám súper dáva priestor, a dnes sme strelili niekoľko úžasných gólov.“

Historický večer pre Nórsko

Bodø/Glimt vyhral svoj prvý zápas v Lige majstrov a zároveň si udržal reálnu nádej na postup do play-off. Po siedmich kolách má na konte sedem bodov, zatiaľ čo City s trinástimi ešte nemajú istý priamy postup do osemfinále.

Ešte v roku 2017 hral Bodø/Glimt nórsku druhú ligu. O tri roky neskôr oslavoval titul. Dnes je štvornásobným šampiónom Eliteserien v rade a etablovaným menom na futbalovej mape Európy.

