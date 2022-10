Ešte neprehral a láka fanúšikov. Pozvánku piatoligistu ocenil aj súper z ligy

Všetko nasvedčuje tomu, že Banská Bystrica, dlhoročná bašta slovenského futbalu, sa po návrate do najvyššej súťaže v nej už naplno etablovala.

„Všetci pod Tatrami sa tešíme z toho, že sa môžeme stretnúť v takom zápase s ligovým mužstvom. Pre chlapcov je to odmena, máme za sebou pomerne dobrú jesennú časť, hoci tá ešte nie je na konci. Verím, že príde veľa divákov a súpera potrápime,“ vraví tréner 1. MFK Kežmarok Stanislav Koch.

V tábore domácich netaja veľké odhodlanie. Aj oni sú v poslednom čase zvyknutí vyhrávať. Kežmarok aktuálne ťahá celkovo šesťzápasovú víťaznú šnúru. V trinástich stretnutiach tejto sezóny ešte ani raz neprehral.

„Piata liga a prvá je rozdiel, ale máme schopných hráčov. Uvidíme, v akom zložení Banská Bystrica nastúpi, my sa budeme snažiť spraviť maximum. Súper je veľký favorit, ale to neznamená, že to bude jednoznačné,“ tvrdí Koch.