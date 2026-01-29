Veľký šéf ponížil Real a šalel: Upokojte sa, neskáčte z balkónov, tvrdil

Päť minút nadstaveného času už dávno vypršalo, no Estádio da Luz sa ani len nechystal vyprázdniť. Diváci cítili, že tento večer ešte nepovedal posledné slovo.
A potom to prišlo. Jediným mohutným švihom, ktorý mal Benficu zachrániť pred vyradením z Ligy majstrov, sa brankár Anatolij Trubin vzniesol do vzduchu a na okamih akoby v ňom visel celú večnosť. Následne prišla hlavička, ktorú by mu mohol závidieť aj samotný Cristiano Ronaldo. Gól v 97. minúte, ktorý zmenil všetko.
Na zlomok sekundy zavládlo ticho a nevera. Vzápätí sa takmer 70-tisíc fanúšikov zmenilo na jeden obrovský rev.
Mourinho explodoval emóciami
José Mourinho sa rozbehol k najbližšiemu podávačovi lôpt a objal ho s vášňou a radosťou, akú od samozvaného „Special One“ futbalový svet dôverne pozná.
Jeho tím potreboval ešte jeden gól proti klubu, ktorý kedysi viedol – a v podobe 198 centimetrov vysokého ukrajinského brankára ho dostal tým najneuveriteľnejším spôsobom. Benfica si v úplne poslednej akcii zápasu zabezpečila senzačné víťazstvo 4:2 a vyhla sa vyradeniu z Ligy majstrov.
Portugalčan po zápase otvorene priznal, že dramatický vývoj ho dokonale zmiatol.
„Keď som robil striedania, myslel som si, že sme postúpili. O pár sekúnd mi povedali, že nie… V tom momente sme už naťahovali čas, hoci sme boli vyradení,“ povedal Mourinho.
„Mali sme šťastie pri štandardnej situácii, keď Trubin strelil historický gól. Myslím si, že úplne zaslúžene,“ dodal.
Nový formát, stará futbalová dráma
Snažil sa tiež opísať chaos posledných minút. „Vyhrať alebo prehrať v poslednej akcii sa mi už stalo, ale toto bolo iné. Vyhrávate, no nestačí to. Potom si myslíte, že to stačí – a zrazu nie. Musíte meniť plán a riskovať.“
Nový formát elitnej európskej súťaže má svojich kritikov, no tento moment bol presne tým, prečo vznikol. Trubinov gól navyše odsunul Real Madrid do play-off (šestnásťfinále), čo znamená, že Mourinho sa môže už vo februári opäť postaviť proti svojmu bývalému klubu.
„Víťazstvo nad Realom má vždy obrovskú váhu. Nie sme silní vo vzduchu, no ten veľký chlap tam nabehol a strelil nádherný gól. Bez ohľadu na to, čo nás v súťaži čaká ďalej, toto víťazstvo je historické,“ zdôraznil.
Zápas plný kariet
Zápas by sa mohol zapísať do dejín aj bez Trubinovho zásahu. Po záverečných minútach tohto neľútostného duelu opúšťalo ihrisko len deväť hráčov Realu Madrid – Raúl Asencio a Rodrygo videli v nadstavenom čase červenú kartu.
Tím Álvara Arbelou pricestoval do Lisabonu s vedomím, že víťazstvo mu zabezpečí miesto v prvej osmičke súťaže. Po úvodnom góle Kyliana Mbappého v 30. minúte to tak aj vyzeralo. Bol to však jediný moment, keď Madrid v zápase viedol.
Dva góly Andreasa Schjelderupa a jedenástka Vangelisa Pavlidisa poslali Benficu do výrazného vedenia. Mbappé síce odpovedal druhým presným zásahom, no keď Mourinhov tím potreboval ešte jeden gól – proti jeho bývalému klubu – zdalo sa, že osud má už jasno.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Benfica Lisabon - Real Madrid
Nech neskáču z balkónov
Mourinho po historickej noci na Da Luz vyzval fanúšikov k pokoju a rešpektu. „Obraciam sa na ľudí, aby sa upokojili, aby neskákali z balkónov a nerobili hlúposti. Benfica ešte prehrá a opäť nás budú kritizovať. Chcem len trochu rešpektu pre Benficu a pre hráčov,“ povedal.
Na záver priznal aj osobné gesto. Po oslave štvrtého gólu sa ospravedlnil Álvarovi Arbeloovi. „Poprosil som ho o prepáčenie, ale Arbeloa je futbalový človek a chápe, že v takých chvíľach ide o okamih šialenstva.“
Šoumen až do konca. "Mourinho ovládol zápas od prvej minúty," napísal AS. Možno aj skôr, keď povedal, že ho prekvapuje, že existujú veľké kluby s trénermi bez skúseností.
Šéf je späť
Potom vysvetlil, že to nebolo namierené proti Arbelouovi, ale on nerobí nič bezdôvodne. Bol protagonistom až do konca, keď na tlačovej konferencii rozprával príhodu, ako bol na pokraji toho, aby po prvýkrát od svojho odchodu išiel na Bernabéu. Ale zavolala mu Benfica. No a tak to nebolo možné. Mourinho bol ako ryba vo vode...
Keď sa zápas skončil, Mourinho opustil svoju technickú zónu a išiel osláviť víťazstvo priamo pred Arbelou. Potom ho objal. A potom sa mu ospravedlnil. Mou bol nadšený. "Všetko mu vyšlo na jednotku. Uvidíme, ako sa budú udalosti vyvíjať odteraz do konca sezóny, ale jedno je jasné. Mou opäť zapálil plameň," písal denník AS.