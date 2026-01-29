Real zlyhal, podľa Mbappého hral hrozne. Mourinho v eufórii objímal podávača lôpt

Francúzsky útočník Kylian Mbappé robil, čo mohol. V ligovej fáze Ligy majstrov strelil trinásť gólov, čo je viac než dosiahlo až šestnásť klubov.
Dvakrát skóroval aj v stredajšom zápase proti Benfice Lisabon, no napriek tomu musí Real Madrid čeliť situácii, s ktorou počítal len málokto.
Biely balet po vlastnom zaváhaní a súhre ďalších výsledkov vypadol z elitnej osmičky, a tak prišiel o priamu miestenku v osemfinále milionárskej súťaže.
"Hrali sme hrozne. Musíme to zmeniť, pretože takto sa pokračovať nedá," hovoril nahnevaný Mbappé, ktorý prekonal rekord Cristiana Ronalda. Ten v sezóne 2015/2016 strelil v skupinovej časti jedenásť gólov.
Angličan nenachádzal slová
Pred záverečným ôsmym kolom zápasov figuroval Real na komfortnom treťom mieste, ale po ňom ho predstihol poltucet mužstiev, ktoré bodovali naplno.
Madridčania boli v Lisabone v úlohe favorita, ale na ihrisku to nepotvrdili. Zaostávali v nasadení, dynamike a akoby podľahli dojmu, že sa nič nemôže stať.
Benfica však o svoju šancu bojovala, dostala sa do 22 zakončení, z ktorých dvanásť mierilo na bránu. Nebyť niekoľkých zákrokov Thibauta Courtoisa, Real mohol prehrať vyšším rozdielom než je konečné skóre 4:2.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Benfica Lisabon - Real Madrid
"Real sa rozlúčil s prvou osmičkou a ukázal všetky svoje nedostatky, ktorých je dosť. Hráči boli krehkí bez lopty, nepresní s ňou a prehrali skoro každý súboj," píše José Mária Rodríguez z denníka Marca.
Tréner Álvaro Arbeloa, ktorý nedávno nahradil Xabiho Alonsa, zobral prehru na seba a priznal, že v hre jeho tímu chýbalo veľa vecí na to, aby bol úspešný.
"Prehrať takýmto spôsobom je hrozné. Musíme si to pozrieť znova, ale góly, ktoré sme inkasovali a celkovo náš výkon ma nechávajú bez slov," zhodnotil duel anglický reprezentant Jude Bellingham.
Mourinho priznal chybu
V médiách sa veľa hovorí najmä o štvrtom góle, ktorý Real inkasoval. V závere nadstaveného času mali domáci priamy kop a po centri Fredrika Aursnesa parádne hlavičkoval brankár Anatolij Trubin.
V tom čase hrali hostia už len s ôsmimi hráčmi v poli, no treba zdôrazniť, že tento gól nespečatil ich osud. Z top 8 ich vyradila výhra Sportingu Lisabon v Bilbau 3:2, o ktorej rozhodol v 94. minúte Alisson Santos.
Pre Benficu mal však zásah ukrajinského gólmana veľkú cenu, pretože vďaka nemu sa predrala do dvojzápasu o postup do osemfinále Ligy majstrov.
Tesne pod čiaru, na 25. miesto, vytlačila rozdielom jediného gólu Marseille. Francúzsky tím si podobne ako Real môže sypať popol na hlavu. Mal to vo vlastných rukách, no v Bruggách prehral rozdielom triedy 0:3.
Po góle Trubina domáci štadión explodoval radosťou, ktorú neskrýval ani tréner José Mourinho. Ten sa v návale emócii objímal aj s podávačom lôpt.
Portugalský tréner sa priznal, že keď v 93. minúte poslednýkrát striedal, myslel si, že jeho tímu výsledok 3:2 stačí. Keď zistil opak, už nemal ako zasiahnuť a bolo šťastím, že Benfica mala výhodu priameho kopu.
"Vedeli sme, že Trubin je veľký chlap a že je schopný skórovať. Pred pár týždňami sme prehrávali v Porte a on v poslednej minúte takmer vyrovnal.
Samozrejme, je dôležité, aby tam prišiel kvalitný center, čo sa podarilo a nakoniec je z toho úžasný gól," uviedol skúsený 63-ročný tréner.
Stretnú sa znova?
Od roku 2000 skórovali v Lige majstrov piati brankári. Kým Hans-Jörg Butt bol expert na pokutové kopy, Trubinovi sa podarilo niečo podobné ako Ivanovi Provedelovi, ktorý v septembri 2023 skóroval za Lazio.
VIDEO: Gól Ivana Provedela v zápase proti Atléticu Madrid
"Nevedel som, že ešte potrebujeme gól. Všetci mi však hovorili, aby som išiel do útoku. Prišiel som do šestnástky a .... ani neviem, čo mám povedať.
Bol to šialený moment. Nie som zvyknutý strieľať góly. Mám 24 rokov a toto je môj prvý. Neuveriteľné," hovoril po zápase šťastný strelec.
"Vyhrať alebo prehrať z poslednej akcie sa mi už stalo, ale toto bolo iné. Vyhrávate, no nestačí to. Potom si myslíte, že to stačí – a zrazu nie. Musíte meniť plán a riskovať. Je to historické víťazstvo," dodal Mourinho.
Kým pre lisabonský klub je postup do najlepšej 24-ky úspech, Real Madrid musí oželieť februárové voľno. Navyše, v piatkovom žrebe existuje 50-percentná šanca na to, že sa znova stretne s Benficou.
Druhou možnosťou pre madridský veľkoklub je nórsky FK Bodø/Glimt a Benfica si okrem bieleho baletu môže ešte zmerať sily s Interom Miláno.