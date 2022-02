Černáka pribrzdili zranenia. S akými ambíciami prichádza do Trebišova?

Zmena nastala v Slavoji i smerom von z kádra. Klub po vzájomnej dohode opustil brankár Martin Melichar, ktorý sa vrátil do materského Příbramu.

„Je to pre nás strata, ale chápeme ho. Je to chalan, ktorý prednedávnom skončil dorastenecký vek a nebol zvyknutý byť ďaleko od rodiny. Jeho túžba vrátiť sa späť do materského klubu bola veľmi silná, a tak sme mu to umožnili. Celkovo, teda až na vzdialenosť od rodiny, bol u nás spokojný. Aj takéto veci však futbalový život prináša,” povedal Čižmár.

Zároveň potvrdil, že v klube za Melichara hľadajú náhradu.

„Už zajtra (v stredu 3. februára, pozn. autora) k nám príde na skúšku nový brankár. V minulosti pôsobil napríklad aj v prvej litovskej či druhej belgickej lige, ale meno si zatiaľ nechám pre seba."