VIDEO: Famózny gól z dedinských trávnikov. Bývalý ligista zavesil z polovice ihriska

Príbelce aj vďaka tomuto krásnemu zásahu vstúpili do súťaže víťazne. Vyhrali 4:1.

„Už viackrát som to takto skúšal, ale podarilo sa mi to až teraz. Už skôr som si všimol, že brankár stojí vysoko. Konečne mi to tam padlo,“ prezradil autor krásneho gólu Jakub Brašeň.

VIDEO: Jakub Brašeň kandiduje na Gól roka 2024