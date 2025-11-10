Šéf Slovana pozýva Ultras na stretnutie. Nemáme ropný vrt, argumentuje Kmotrík

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. reagoval na kritiku fanúšikov, ktorá sprevádzala nedeľňajší ligový súboj proti Komárnu.
Úradujúci slovenský majster síce v 14. kole Niké ligy zdolal KFC Komárno 3:2, no futbalisti si museli vypočuť kruté odkazy z tribún.
Už pred zápasom vyvesili fanúšikovia nad kotol transparent: „Každoročné zrkadlo – amaterizmus a nekompetentnosť. Už roky sa zahrávate s našou vernosťou. Vy raz odídete, my tu budeme naveky.“
Že kto všetko by mal podľa fanúšikov odísť, to vysvitlo z ďalšieho chorálu. „Zmeniť trénera, zmeniť vedenie, vyj...ť pár hráčov, to si želáme,“ dali jasne najavo svoju nespokojnosť priaznivci belasých.
„V Bratislave všetkým známe, že už dlho p...u hráme,“ znela upravená verzia tradičného chorálu.
"Chápem frustráciu fanúšikov, aj mňa trápi, že sa nevieme výsledkovo presadiť v Konferenčnej lige. Najmä zápas vo Fínsku bol pre nás veľkým sklamaním.
Niet sa na čo vyhovárať, je to spoločná zodpovednosť nás všetkých v klube," napísal v stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti Kmotrík.
Po skončení zápasu hráči domáceho klubu nezamierili k sektoru ultras na tradičnú ďakovačku, ale odišili z ihriska. Kapitán belasých Vladimír Weiss mladší označil správanie fanúšikov počas zápasu za neakceptovateľné.
„Vieme, že možno forma mužstva nie je najideálnejšia a niektoré veci sa dajú robiť lepšie. Aj väčšie mužstvá však zažili takéto minikrízy.
Tento zápas bol o emócii, o ukázaní srdca, o bojovnosti a o troch bodoch. To sme splnili. To, čo vyjadrili naši fanúšikovia, je neakceptovateľné v takomto klube,“ zdôraznil Weiss.
"Samozrejme, chápem a rešpektujem aj postoj hráčov a trénerov, no treba si vedieť priznať chyby, lebo iba to nás môže posunúť ďalej...
Aj ja viem, aké chyby som urobil, mrzia ma určité rozhodnutia, ktoré som urobil či tie, ktoré som mohol urobiť a neurobil som ich. Ostáva len vziať si z nich ponaučenie a ísť ďalej.
Súhlasím, že nemôžeme žiť a poukazovať na minulosť, ale treba žiť realitou, ktorá žiaľ nie je ideálna, no ako sme už viackrát dokázali, spoločne sa z toho môžeme dostať," dodal Kmotrík.
Na medzinárodnej scéne sa po účinkovaní v skupinovej fáze Ligy majstrov v minulej sezóne dostal Slovan teraz do európskej súťaže číslo tri, ale v Konferenčnej lige sa mu vôbec nedarí.
V troch zápasoch nezískal ani bod a naposledy prehral minulý týždeň vo Fínsku s tímom KuPS Kuopio 1:3.
Šéf Slovana v stanovisku vyzdvihol úspechy posledných rokov: "Slovan nikdy predtým v histórii nezískal 7 titulov v rade, čo je unikát aj v iných krajinách.
Slovan má nový krásny štadión na Tehelnom poli, každoročne navyšuje svoj rozpočet a vrátil sa na mapu európskeho futbalu.
Šesťkrát za sedem rokov sa v Bratislave hrala hlavná fáza európskeho pohára, a prišla aj čerešnička v podobe Ligy majstrov, o ktorej sme roky snívali.
Máme najvyšší klubový koeficient v histórii, čím sme preskočili aj finančne silnejšie kluby ako Sparta, Legia či Anderlecht.
Nie, nemáme ropný vrt ani nám nikto za milióny nepostaví akadémiu ako napríklad v Maďarsku. Naša rodina za tie roky preinvestovala v klube milióny a milióny eur."
Konflikt medzi časťou Ultras na jednej strane a mužstvom a vedením klubu na druhej chce Kmotrík riešiť na stretnutí s fanúšikmi.
"Za najhoršie považujem bojovať medzi sebou. Preto sa v mene klubu ospravedlňujem za to, čo sa udialo vo Fínsku, a za to, že vo viacerých zápasoch nebol herný prejav taký, aký by sme si všetci predstavovali.
Pozývam zástupcov Ultras na stretnutie na 21. novembra a prediskutovanie toho, čo nás všetkých trápi," zakončil šéf Slovana.
Celé vyjadrenie Ivana Kmotríka ml.
Veľmi ma trápia chvíle zo včerajšieho zápasu. Fanúšikovia majú právo na vyjadrenie svojho názoru a pocitov. Vždy som bol otvorený počúvať a nemám problém prijať konštruktívnu kritiku. Chápem ich frustráciu, rovnako ma trápi, že sa nevieme výsledkovo presadiť v Konferenčnej lige. Najmä zápas vo Fínsku bol pre nás všetkých veľkým sklamaním. Niet sa načo vyhovárať, je to spoločná zodpovednosť nás všetkých v klube. V lige nehráme v takej forme a s takým herným prejavom ako by sme si priali, našťastie, výsledkovo sa nám to zatiaľ darí zvládať. Všetci sa musíme zamyslieť, čo môžeme robiť lepšie, aby sme sa z tejto situácie dostali. Samozrejme, chápem a rešpektujem aj postoj hráčov a trénerov, no treba si vedieť priznať chyby, lebo iba to nás môže posunúť ďalej. Všetci v klube vrátane kabíny a realizačného tímu sa snažíme robiť najlepšie ako vieme, futbal robíme pre všetkých, ktorí nás chodia podporovať. A každý by mal začať od seba. Rovnako aj ja – viem, aké chyby som urobil, mrzia ma určité rozhodnutia, ktoré som urobil či tie, ktoré som mohol urobiť a neurobil som ich. Ostáva len vziať si z nich ponaučenie a ísť ďalej, pretože tento klub som vždy mal a budem mať vo svojom srdci. Súhlasím, že nemôžeme žiť a poukazovať na minulosť, ale treba žiť realitou, ktorá žiaľ nie je ideálna, no ako sme už viackrát dokázali, spoločne sa z toho môžeme dostať. Nesmieme však bojovať medzi sebou.
Vnímal som aj odkazy fanúšikov smerom k vedeniu. Nemám problém prijať kritiku, rád by som však uviedol niekoľko faktov. Slovan nikdy predtým v histórii nezískal 7 titulov v rade, čo je unikát aj v iných krajinách. Slovan má nový krásny štadión na Tehelnom poli, každoročne navyšuje svoj rozpočet a vrátil sa na mapu európskeho futbalu. Šesťkrát za sedem rokov sa v Bratislave hrala hlavná fáza európskeho pohára, a prišla aj čerešnička v podobe Ligy majstrov, o ktorej sme roky snívali. Máme najvyšší klubový koeficient v našej histórii, čím sme preskočili aj finančne silnejšie kluby ako Sparta, Legia či Anderlecht. Nie, nemáme ropný vrt ani nám nikto za milióny nepostaví akadémiu ako napríklad v Maďarsku. Naša rodina za tie roky preinvestovala v klube milióny a milióny eur, pretože máme Slovan radi a vždy sme robili futbal predovšetkým pre fanúšikov. Vždy sme za nimi stáli. Preto ma mrzí dehonestácia toho, čo sme spoločne dosiahli. Nie, postup do Ligy majstrov nebol dielom náhody. Bol to výsledok spoločnej práce celého klubu a veľkej podpory od vás, za čo vám patrí obrovská vďaka. Napriek nulovému bodovému zisku sme si v nej určite neurobili hanbu. Možno až s odstupom mnohých rokov doceníme, čo znamenalo priviesť do Bratislavy kluby ako Manchester City či AC Miláno.
Dovolím si nesúhlasiť so slovami o pretláčaní hráčov, v tomto máme my i realizačný tím čisté svedomie, a všetkým nám ide v prvom rade o to, aby sme boli herne a výsledkovo úspešní. K prestupovému obdobiu a skautingu som sa už viackrát vyjadroval. Máme vytvorené skautsko-analytické oddelenie, ktoré naplno funguje, a sleduje hráčov už na ďalšie prestupové obdobia. V lete sme mali spoločne stanovený zámer s prioritou na omladenie kádra, do ktorého sme investovali nemalé prostriedky.
Postupne dvíhame hodnotu hráčov a klubu. Za posledné roky sme do veľkého futbalu posunuli odchovancov Dominika Greifa i Davida Strelca, máme tu obrovský talent v podobe Nina Marcelliho, a na dvere A-tímu klopú ďalší šikovní mladíci. Snažíme sa zlepšovať v oblasti servisu pre fanúšikov, programu na štadióne, fanshopu, marketingu. Nie všetko je ideálne, ale zo svojej pozície vyvíjam dennodenne maximum, aby sme sa posúvali dopredu.
Čaká nás bitka o titul a zostávajúce tri zápasy v Konferenčnej lige, kde od mužstva očakávam, že napravíme dojem po zahanbujúcom výkone vo Fínsku. Aj preto chápem, že naši fanúšikovia sú frustrovaní a sklamaní, a nikdy im nebudem odopierať právo na názor. Vážim si všetkých našich fanúšikov bez ohľadu na vek či to, či fandia z hlavných tribún alebo kotla. Práve kvôli fanúšikom sa každé ráno zobúdzam a idem do práce, lebo futbal pred prázdnym štadiónom nemá zmysel. Naša priemerná návštevnosť stúpa, čo verím ide ako za sprievodnými aktivitami, ktoré sa vám snažíme ponúkať, no lákadlom je aj samotná atmosféra, ktorú vytvárate práve vy. A tá je od začiatku novej éry na Tehelnom poli perfektná a dovolím si tvrdiť, že jednoznačne najlepšia na Slovensku.
Beriem vašu kritiku a budem robiť všetko pre to, aby sme sa z tejto situácie dostali čo najskôr. Uvedomujem si aj svoje chyby. Musíme za zomknúť a pracovať najlepšie ako vieme, a toto budem vyžadovať od každého v klube.
Za najhoršie považujem bojovať medzi sebou. Preto sa v mene klubu ospravedlňujem za to, čo sa udialo vo Fínsku, a za to, že vo viacerých zápasoch nebol herný prejav taký, aký by sme si všetci predstavovali. Rád by som túto situáciu vyriešil, a preto pozývam zástupcov Ultras na stretnutie na 21. novembra a prediskutovanie toho, čo nás všetkých trápi.