Slovan si poradil s Komárnom, no fanúšikov si nezískal. Vedeniu poslali tvrdý odkaz

Niké liga - 14. kolo
Slovan Bratislava - Komárno 3:2 (3:1)
Góly: 13. a 45.+2 Šporar, 7. Marcelli - 35. Rudzan, 86. Šimko
Rozhodcovia: Dohál - Ferenc, Juhos, ŽK: Weiss, Bajrič, Ibrahim - Žák, Šmehyl
Diváci: 4987
Slovan: Macík - Blackman, Bajrič, Wimmer, Cruz - Ignatenko (79. Pokorný) - Gajdoš (67. Ibrahim), Weiss (68. Yirajang) - Ofori (79. Mak), Šporar, Marcelli
Komárno: Száraz - Krčík (46. Ganbajar), Špiriak, Pillár, Rudzan (80. Boďa) - Šimko, Gamboš (75. Bayemi) - Šmehyl, Žák, Tamás (79. Pastorek) - Mashike
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v 14. kole Niké ligy na domácej pôde s Komárnom 3:2.
Belasí sa posunuli na druhú priečku tabuľky o dva body pred Dunajskú Stredu. Na vedúcu Žilinu strácajú jeden bod, no majú zápas k dobru.
V prvom polčase padli až štyri góly. Slovan poslali do dvojgólového vedenia v úvodných 13 minútach Nino Marcelli a Andraž Šporar.
Po polhodine znížil Ondrej Rudzan, no v nadstavenom čase upravil na 3:1 opäť slovinský útočník Šporar.
Po zmene strán sa hral vyrovnaný duel. Hostia dokázali v 85. minúte znížiť zásluhou Martina Šimka, no v závere už majstra o body neobrali.
Zápas poznačili chorály domáceho fanklubu, ktorý v choráloch jasne vyjadrili svoju nespokojnosť so situáciou v klube. Kritizovali výkony hráčov a taktiež volali po zmene trénera.
VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas
VIDEO: Mikuláš Radványi hodnotí zápas