Slovan si poradil s Komárnom, no fanúšikov si nezískal. Vedeniu poslali tvrdý odkaz

Zľava Kenan Bajrić (Slovan) a Elvis Mashike (Komárno)
Zľava Kenan Bajrić (Slovan) a Elvis Mashike (Komárno) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. nov 2025 o 17:28
Slovan rozhodol zápas za polčas.

Niké liga - 14. kolo

Slovan Bratislava - Komárno 3:2 (3:1)

Góly: 13. a 45.+2 Šporar, 7. Marcelli - 35. Rudzan, 86. Šimko

Rozhodcovia: Dohál - Ferenc, Juhos, ŽK: Weiss, Bajrič, Ibrahim - Žák, Šmehyl

Diváci: 4987

Slovan: Macík - Blackman, Bajrič, Wimmer, Cruz - Ignatenko (79. Pokorný) - Gajdoš (67. Ibrahim), Weiss (68. Yirajang) - Ofori (79. Mak), Šporar, Marcelli

Komárno: Száraz - Krčík (46. Ganbajar), Špiriak, Pillár, Rudzan (80. Boďa) - Šimko, Gamboš (75. Bayemi) - Šmehyl, Žák, Tamás (79. Pastorek) - Mashike

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v 14. kole Niké ligy na domácej pôde s Komárnom 3:2.

Belasí sa posunuli na druhú priečku tabuľky o dva body pred Dunajskú Stredu. Na vedúcu Žilinu strácajú jeden bod, no majú zápas k dobru.

V prvom polčase padli až štyri góly. Slovan poslali do dvojgólového vedenia v úvodných 13 minútach Nino Marcelli a Andraž Šporar.

Zľava Kenan Bajrić (Slovan) a Elvis Mashike (Komárno) počas zápasu 14. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno
Zľava Ondrěj Rudzan (Komárno) a Kelvin Ofori (Slovan) počas zápasu 14. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno
Zľava Artur Gajdoš (Slovan) a Elvis Mashike (Komárno) počas zápasu 14. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno
Zľava Andraž Šporar (Slovan), Ondrěj Rudzan (Komárno), Kelvin Ofori (Slovan) a Róbert Pillár (Komárno) počas zápasu 14. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno
Po polhodine znížil Ondrej Rudzan, no v nadstavenom čase upravil na 3:1 opäť slovinský útočník Šporar.

Po zmene strán sa hral vyrovnaný duel. Hostia dokázali v 85. minúte znížiť zásluhou Martina Šimka, no v závere už majstra o body neobrali.

Zápas poznačili chorály domáceho fanklubu, ktorý v choráloch jasne vyjadrili svoju nespokojnosť so situáciou v klube. Kritizovali výkony hráčov a taktiež volali po zmene trénera.

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st.
Súvisiaci článok
Fanúšikovia Slovana protestujú proti aktuálnym výkonom. Zaujíma vás len výplatná hodina, kričali

VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas

VIDEO: Mikuláš Radványi hodnotí zápas

Slovensko

