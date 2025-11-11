Nemalo to emócie a grády. Ak by neboli diváci, ani by sme nevedeli, že sa hrá, hromžil tréner

BRATISLAVA. Šesťnásobný víťaz Slovenského pohára FK Inter Bratislava nepostúpil medzi 16 najlepších mužstiev Slovnaft Cupu v aktuálnej sezóne. V 4. kole podľahol doma MFK Skalica 0:2.
Chýbala kvalita
Zápas sa hral v nešťastnom termíne cez týždeň o pol druhej poobede. Na Pasienky prišlo 200 divákov, ale na tento zápas určite rýchlo zabudnú.
"Vstup do zápasu sme mali veľmi zlý. Boli sme hlboko zatiahnutí do defenzívy a smerom dopredu sme boli jaloví," vravel bez okolkov tréner Interu Marián Šarmír.
Viacerých hráčov nemal k dispozícii pre zranenie či choroby, iní nastúpili nie celkom fit.
Skalica sa ujala vedenia už v 11. minúte zásluhou Seana Seitza.
"Po dvadsiatich minútach som musel zmeniť systém. Vysunul som Djibyho a hrali sme 4-2-3-1. Už to bolo lepšie a bol to celkom vyrovnaný zápas," doplnil Šarmír.
V druhom polčase mal lepšiu pasáž aj Inter, ale bez vyložených šancí.
"Chýba kvalita v krídelných priestoroch a trápime sa," uznal tréner domácich.
Posledných desať minút sa Inter ešte snažil zvrátiť priebeh zápasu, no neúspešne. Domáci navyše dohrávali bez vylúčeného Djibyho Ba. V pridanom čase po rýchlom protiútoku striedajúci Michal Gulíšek stanovil na konečných 2:0 pre Skalicu.
Bolo vidieť rozdiel
"Mohli sme zápas uzavrieť už v prvom polčase, ktorý sme mali pod kontrolou a dominovali sme. Ale aj v lige nás trápi produktivita," poznamenal tréner Skalice David Oulehla.
"V druhom polčase súper hrýzol, je to dobre pripravené mužstvo. Nebolo to jednoduché stretnutie," skonštatoval.
V osemfinále sa Skaličania stretnú so Žilinou.
"Toto víťazstvo nás mentálne určite povzbudí. Postúpili sme, udržali sme nulu, výkon mal parametre. Myslím si, že bol vidieť rozdiel medzi prvou a druhou ligou," podčiarkol Oulehla.
Druhú najvyššiu súťaž pozná veľmi dobre, často chodí na Petržalku. "Na tento súboj sme sa chystali ako na ligu, videli sme päť-šesť zápasov Interu. Majú veľmi zaujímavý tím, sú tam hráči, ktorí prešli aj ligou a hrajú dobrý futbal," vravel na adresu žlto-ciernych tréner hostí.
Ako hodový zápas
Domáci stredopoliar Marek Sokol bol po stretnutí smutný.
"Škoda. Celý zápas sme boli takmer vyrovnaným súperom. Ak by nám vyšla jedna štandardka, mohli sme ísť do penaltového rozstrelu. V závere zápasu bol jeden sporný moment, keď mohol byť pískaný priamy kop pre nás. Stal sa protiútok a z toho sme dostali druhý gól," zhodnotil zápas hráč Interu.
"Zápas nemal emócie, grády, rýchlosť. Bol to hodový zápas z jednej aj z druhej strany. Neviem, prečo obidve mužstvá k tomu zak pristúpili. Keby tu neboli diváci, ani nevieme, že sa hrá," poznamenal Šarmír.
"Viem, že chalani vedia zahrať aj lepšie, ale musel som niečo pošetriť aj na sobotu na zápas s Liptovským Mikulášom," vysvetľoval tréner žlto-čiernych.