Igor Žofčák: Neexistuje, aby som takto ukončil kariéru

Aktuálne nosí Žofčák ortézu, ktorú by mal zložiť o tri týždne. Do tréningového cyklu by sa mohol vrátiť po Vianociach. Začiatok jarnej časti by teoreticky mohol stihnúť.

„Človek nikdy nevie. Uvidíme, ako sa bude dávať do poriadku kľúčna kosť. Ak by nastala nejaká komplikácia a naozaj by hrozilo, že už nejde ďalej pokračovať v kariére na vrcholnej úrovni, tak je jasné, že by som to už nesilil. Zdravie je zdravie, o tom ani nemusíme debatovať,” dodal.

