Weiss verí, že jeho syn ešte môže zmeniť rozhodnutie. Takáč opísal zákrok pri penalte

Girona mala loptu po celý čas pod kontrolou, Slovan však odolával a vyzeralo to, že sa v prvom polčase ubráni. V 42. minúte však inkasoval po strele Gutierreza.

Po prestávke sa slovenský šampión dostával viac do hry, ale víťazstvo domácich potvrdil v 73. minúte z priameho kopu Juanpe. Ich triumf mohol byť ešte výraznejší, ale Dominik Takáč zneškodnil pokutový kop Stuaniho.

Domáci vyhrali zaslúžene, mali viac kvality smerom do útoku," uviedol tréner Slovana Bratislava na pozápasovej tlačovej konferencii.

Góly sme dostali po štandardných situáciách, všetko režíroval ich hráč Danjuma, najlepší muž na ihrisku. My sme mali pološance, dali sme brvno...

"Súper mal dobrý pressing, ale ukázali sme dobrú organizáciu hry najmä v defenzíve. Ak by sme hrali otvorene, nedržali by sme taký výsledok," dodal.

"Hrali sme disciplinovane vzadu a snažili sme sa niečo vymyslieť s loptou. Po góle sme sa nezložili, ale škoda, že sme nevydržali do konca polčasu. Druhý gól padol po teči v múre, to sa stane raz za čas.

Je to ťažká prehra, nedá sa nikomu nič vyčítať. Pri pokutovom kope som si chcel počať čo najdlhšie, nechcel som aby to dal do stredu, napokon som si vybral správnu stranu," povedal Takáč pre klubový kanál na youtube.

Po prehrách so Celticom Glasgow (1:5) a Manchestrom City (0:4) teda slovenský majster neuspel ani do tretice, ale túto štatistiku chce zmeniť. Najbližšie sa predstaví na domácej pôde 5. novembra proti Dinamu Záhreb.

VIDEO: Tréner Weiss po zápase s Gironou (2. časť)