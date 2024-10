Tigran? Spláca dôveru Slovana, vraví expert. Je pripravený prevziať Weissovu úlohu

„Je to hráč s dobrým charakterom. Snaží sa ťahať mužstvo, zobrať na seba zodpovednosť,” vraví o kľúčovom hráčovi Slovana v pozápasovom rozhovore pre Sportnet SAMUEL SLOVÁK.

Slovan čelil mužstvu, ktoré hrá technický futbal s hráčmi, ktorí majú kvalitu španielskej ligy. Nemal to jednoduché. Škoda, že sa Slovanu nepodarilo streliť gól v prvom polčase. Zápas by sa inak vyvíjal. Girona bola extrémne efektívna. S výnimkou penalty využila príležitosti, ktoré mala.

Áno. Aj mužstvá v strede tabuľky španielskej ligy majú veľmi kvalitných hráčov, ktorí pracujú s loptou na najvyššej technickej úrovni v celej Európe. Je to štýl hry, ktorý vyznávajú. Ťažko sa proti tomu hrá.

Dodal, že v hre s loptou je španielska liga najkvalitnejšia na svete. Je to pravda?

Súhlasím, a to hlavne v druhom polčase. V ňom hral Slovan slušne. Snažil sa aj ohroziť bránu súpera, mal také pološance. V druhom polčase to mal náročnejšie.

Medzi rokmi 1997 a 2002 ste obliekali dres Tenerife. Platilo to aj vtedy?

Platilo. Je to spôsob hry, ktorý je v Španielsku zaužívaný od čias Johana Cruyffa, keď viedol Barcelonu. Pretavilo sa to do celonárodnej DNA španielskeho futbalu. Chcú hrať technicky, esteticky. Po zemi, nekaziť prihrávky. Tento štýl futbalu charakterizuje celé Španielsko.