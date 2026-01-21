Hral ako líder, končil ako smoliar. Slovák bol malý kúsok od hrdinu

Victor Osimhen a Dávid Hancko.
Fotogaléria (7)
Victor Osimhen a Dávid Hancko. (Autor: TASR/AP)
Pavol Spál|21. jan 2026 o 22:25
Hancko si získal Turkov.

Dávid Hancko podal v Istanbule ďalší tradične spoľahlivý výkon na poste stopéra a potvrdil, že v hierarchii trénera Diega Simeoneho patrí medzi kľúčové mená.

Hoci je v Atléticu Madrid len niekoľko mesiacov, už dnes je najviac vyťaženým obrancom tímu a pevnou súčasťou defenzívy, na ktorej stojí hra madridského klubu v Lige majstrov.

Napriek jeho výkonu však Atlético Madrid remizovalo v 7. kole ligovej fázy na pôde Galatasarayu Istanbul 1:1 a boj o priamy postup do osemfinále si výrazne skomplikovalo.

Opora defenzívy

Slovenský reprezentant mal 89-percentnú úspešnosť prihrávok a pripísal si 74 dotykov s loptou. Opakovane sa zapájal aj do ofenzívy a svojou ľavačkou výrazne pomáhal mužstvu pri výstavbe útokov a prekonávaní agresívneho tureckého pressingu.

„Veľmi istý výkon. V niektorých situáciách sa zapojil aj do ofenzívy. Slovenský obranca dával mužstvu výborný výstup z rozohrávky svojou ľavačkou.

Kľúčový pri prekonávaní tureckého pressingu. Po rohovom kope mal na kopačke druhý gól Atlética. Loptu však netrafil ideálne a jeho strelu zastavil obranca takmer na bránkovej čiare,“ hodnotil výkon Slováka denník Marca.

Chýbali centimetre od hrdinu

Práve v 60. minúte mohol byť Hancko hrdinom večera. Po veľkom závare v šestnástke Galatasarayu sa dostal k zakončeniu, no loptu netrafil ideálne a jeho pokus zblokoval obranca prakticky na bránkovej čiare.

Atlético pritom malo v Istanbule ideálny štart. Už v 4. minúte po presnom centri Mattea Ruggeriho otvoril skóre hlavičkou Giuliano Simeone. Domáci však odpovedali okamžite. Po centri Rolanda Sallaiho si loptu nešťastne zrazil do vlastnej brány Marcos Llorente a skóre sa rýchlo vyrovnalo.

Výkon Dávida Hancka zaujal aj ďalšie španielske médiá.

Štatistiky Dávida Hancka v zápase 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov Galatasaray - Atlético Madrid.
Štatistiky Dávida Hancka v zápase 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov Galatasaray - Atlético Madrid. (Autor: SofaScore)

„Skvelý zápas Slováka, veľmi istý v obrane,“ napísal Javier G. Gómara z portálu mundodeportivo.com.

Zobrali mu gól

Denník AS doplnil: „Čoraz lepšie si rozumie s Pubillom a obaja hrajú s pokojom, ktorý občas privádza nervy fanúšikov Atlética na hranicu.

Opäť predviedol viacero výpadov s loptou smerom na súperovu polovicu – či už prihrávkou na Ruggeriho, alebo hrou stredom ihriska. Pomáha tímu aj z defenzívy. V 59. minúte mu zobrali gól priamo na bránkovej čiare, hoci jeho zakončenie bolo skôr slabšie.“

Tureckú stranu zaujal najmä pokoj a technická istota slovenského obrancu.

„Dávid Hancko dnes proti Galatasarayu odohral fantastický zápas. Má mimoriadne čistú prácu s loptou, je neuveriteľne pokojný a proti Osimhenovmu pressingu zahral bez chyby.

Kiežby sme mali ľavého stopéra s takýmto profilom. Je to skvelý hráč, jeho kariéru budem ďalej sledovať – zaslúži si ešte viac,“ povedal expert na Galatasaray Doğukan Taşcı.

Remíza 1:1 znamená, že Atlético Madrid má po siedmich kolách ligovej fázy Ligy majstrov na konte 13 bodov a priebežne figuruje na 8. mieste tabuľky, ktoré ešte garantuje priamy postup do osemfinále. Galatasaray je so ziskom 10 bodov šestnásty.

VIDEO: Zostrih zápasu Galatasaray - Atlético Madrid

Simeone: výkon áno, efektivita nie

Po zápase neskrýval sklamanie ani tréner Diego Simeone, hoci výkon svojho tímu ocenil.

„Marc Pubill je na tom veľmi dobre, Hancko tiež. Potrebujeme všetkých a veríme, že práca, ktorú robíme, sa nám vráti,“ povedal argentínsky kouč.

Najskôr sa postavil pred kamery Movistar Liga de Campeones a otvorene pomenoval dôvody, prečo Atlético neodchádzalo z Istanbulu s tromi bodmi:

„Videli sme to všetci – skvelý prvý polčas, tvorili sme hru, neustále útočili, mali sme situácie, ktoré sme však nedokázali vyriešiť tak, ako sme mali. Dostali sme sa do vedenia a vyrovnávajúci gól prišiel v momente, keď sme už mohli zápas nasmerovať k víťazstvu," opisoval Simeone.

"Myslím si, že sme odohrali výborný zápas, mohli sme ho vyhrať, ale v takýchto dueloch je rozhodujúca efektivita. Dúfam, že ju opäť nájdeme.“

Všetko na posledný deň

Španielske médiá hodnotili výkon Atlética prísne – nedostatočné. Tím Diega Simeoneho urobil veľa vecí správne, mal charakter aj osobnosť, no chýbala mu dôraznosť v zakončení.

Remíza znamená, že madridský klub musí v poslednom kole ligovej fázy bezpodmienečne zvíťaziť doma nad Bodø/Glimt. Nórsky tím pritom v utorok senzačne zdolal Manchester City 3:1.

Zápas mal aj silný symbolický rozmer. Atlético nastúpilo s čiernymi páskami na rukávoch na pamiatku obetí vlakového nešťastia v Adamuze a pred úvodným výkopom sa držala minúta ticha.

Bol to prakticky jediný moment, keď fanúšikovia Galatasarayu mlčali – potom už štadión opäť pulzoval typickou tureckou atmosférou.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

