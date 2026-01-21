Hral ako líder, končil ako smoliar. Slovák bol malý kúsok od hrdinu

Dávid Hancko podal v Istanbule ďalší tradične spoľahlivý výkon na poste stopéra a potvrdil, že v hierarchii trénera Diega Simeoneho patrí medzi kľúčové mená.
Hoci je v Atléticu Madrid len niekoľko mesiacov, už dnes je najviac vyťaženým obrancom tímu a pevnou súčasťou defenzívy, na ktorej stojí hra madridského klubu v Lige majstrov.
Napriek jeho výkonu však Atlético Madrid remizovalo v 7. kole ligovej fázy na pôde Galatasarayu Istanbul 1:1 a boj o priamy postup do osemfinále si výrazne skomplikovalo.
Opora defenzívy
Slovenský reprezentant mal 89-percentnú úspešnosť prihrávok a pripísal si 74 dotykov s loptou. Opakovane sa zapájal aj do ofenzívy a svojou ľavačkou výrazne pomáhal mužstvu pri výstavbe útokov a prekonávaní agresívneho tureckého pressingu.
„Veľmi istý výkon. V niektorých situáciách sa zapojil aj do ofenzívy. Slovenský obranca dával mužstvu výborný výstup z rozohrávky svojou ľavačkou.
Kľúčový pri prekonávaní tureckého pressingu. Po rohovom kope mal na kopačke druhý gól Atlética. Loptu však netrafil ideálne a jeho strelu zastavil obranca takmer na bránkovej čiare,“ hodnotil výkon Slováka denník Marca.
Chýbali centimetre od hrdinu
Práve v 60. minúte mohol byť Hancko hrdinom večera. Po veľkom závare v šestnástke Galatasarayu sa dostal k zakončeniu, no loptu netrafil ideálne a jeho pokus zblokoval obranca prakticky na bránkovej čiare.
Atlético pritom malo v Istanbule ideálny štart. Už v 4. minúte po presnom centri Mattea Ruggeriho otvoril skóre hlavičkou Giuliano Simeone. Domáci však odpovedali okamžite. Po centri Rolanda Sallaiho si loptu nešťastne zrazil do vlastnej brány Marcos Llorente a skóre sa rýchlo vyrovnalo.
Výkon Dávida Hancka zaujal aj ďalšie španielske médiá.
„Skvelý zápas Slováka, veľmi istý v obrane,“ napísal Javier G. Gómara z portálu mundodeportivo.com.
Zobrali mu gól
Denník AS doplnil: „Čoraz lepšie si rozumie s Pubillom a obaja hrajú s pokojom, ktorý občas privádza nervy fanúšikov Atlética na hranicu.
Opäť predviedol viacero výpadov s loptou smerom na súperovu polovicu – či už prihrávkou na Ruggeriho, alebo hrou stredom ihriska. Pomáha tímu aj z defenzívy. V 59. minúte mu zobrali gól priamo na bránkovej čiare, hoci jeho zakončenie bolo skôr slabšie.“
Tureckú stranu zaujal najmä pokoj a technická istota slovenského obrancu.
„Dávid Hancko dnes proti Galatasarayu odohral fantastický zápas. Má mimoriadne čistú prácu s loptou, je neuveriteľne pokojný a proti Osimhenovmu pressingu zahral bez chyby.
Kiežby sme mali ľavého stopéra s takýmto profilom. Je to skvelý hráč, jeho kariéru budem ďalej sledovať – zaslúži si ešte viac,“ povedal expert na Galatasaray Doğukan Taşcı.
Remíza 1:1 znamená, že Atlético Madrid má po siedmich kolách ligovej fázy Ligy majstrov na konte 13 bodov a priebežne figuruje na 8. mieste tabuľky, ktoré ešte garantuje priamy postup do osemfinále. Galatasaray je so ziskom 10 bodov šestnásty.
VIDEO: Zostrih zápasu Galatasaray - Atlético Madrid
Simeone: výkon áno, efektivita nie
Po zápase neskrýval sklamanie ani tréner Diego Simeone, hoci výkon svojho tímu ocenil.
„Marc Pubill je na tom veľmi dobre, Hancko tiež. Potrebujeme všetkých a veríme, že práca, ktorú robíme, sa nám vráti,“ povedal argentínsky kouč.
Najskôr sa postavil pred kamery Movistar Liga de Campeones a otvorene pomenoval dôvody, prečo Atlético neodchádzalo z Istanbulu s tromi bodmi:
„Videli sme to všetci – skvelý prvý polčas, tvorili sme hru, neustále útočili, mali sme situácie, ktoré sme však nedokázali vyriešiť tak, ako sme mali. Dostali sme sa do vedenia a vyrovnávajúci gól prišiel v momente, keď sme už mohli zápas nasmerovať k víťazstvu," opisoval Simeone.
"Myslím si, že sme odohrali výborný zápas, mohli sme ho vyhrať, ale v takýchto dueloch je rozhodujúca efektivita. Dúfam, že ju opäť nájdeme.“
Všetko na posledný deň
Španielske médiá hodnotili výkon Atlética prísne – nedostatočné. Tím Diega Simeoneho urobil veľa vecí správne, mal charakter aj osobnosť, no chýbala mu dôraznosť v zakončení.
Remíza znamená, že madridský klub musí v poslednom kole ligovej fázy bezpodmienečne zvíťaziť doma nad Bodø/Glimt. Nórsky tím pritom v utorok senzačne zdolal Manchester City 3:1.
Zápas mal aj silný symbolický rozmer. Atlético nastúpilo s čiernymi páskami na rukávoch na pamiatku obetí vlakového nešťastia v Adamuze a pred úvodným výkopom sa držala minúta ticha.
Bol to prakticky jediný moment, keď fanúšikovia Galatasarayu mlčali – potom už štadión opäť pulzoval typickou tureckou atmosférou.