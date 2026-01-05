    Bol vychýrený kanonier, no dnes už hrá iba amatérsku súťaž. Chcem si užívať každý moment, hovorí

    Futbalista Gabriel Pisárik. (Autor: Archív GP)
    Peter Cingel|5. jan 2026 o 10:35
    Do klubu z nižšej súťaže ho stiahli bývalí spoluhráči.

    Štyridsaťročný futbalista Gabriel Pisárik bol kedysi vychýrený kanonier, no dnes hrá už len šiestu ligu. O svojich futbalových začiatkoch hovorí:

    „S futbalom som začínal ako žiak v rodnej obci Poliakovce. Následne som prešiel cez Bardejovskú Novú Ves do vtedajšieho BSC JAS Bardejov. Pôsobil som vo všetkých mládežníckych kategóriách.

    S tímom U15 sme spolu so spoluhráčmi dosiahli zatiaľ najväčší úspech žiackeho futbalu v Bardejove a stali sme sa majstrami Slovenska. Vo finále sme porazili Slovan.

    O rok neskôr sme skončili tretí. Pokračoval som v prvej lige mladšieho a následne staršieho dorastu. Po skončení dorasteneckého veku som prešiel do vtedy treťoligového družstva, keď Bardejovčania hrali pod hlavičkou BŠK.“

    Mladému útočníkovi sa v A mužstve darilo. V roku 2010 postúpilo BŠK vďaka reorganizácii z tretej paradoxne do tretej ligy. Pri tomto „úspechu“ stáli dvaja kanonieri – Miroslav Bučko a Gabriel Pisárik. Prvý menovaný strelil 23 gólov, druhý 21.

    Bardejovčania ich vtedy zaznamenali rekordných 85. Pisárikovi sa podaril aj jeden rekord. V zápase so Svidníkom strelil v priebehu 40 sekúnd dva góly. Na toto obdobie Gabriel Pisárik spomína:

    „V priebehu niekoľkých rokov sme postúpili zo štvrtej ligy až do druhej. V ročníku 2008/2009 som bol spolu so spoluhráčmi Adamišinom a Hanuščákom zvolený do jedenástky tretej ligy.

    Okrem Bardejova som hral aj v susednom Poľsku, druhú ligu za OKS Brzesko a druhú ligu v Rimavskej Sobote.“

    Futbal, a všeobecne šport, na východe Slovenska športovcov neuživí, a tak bolo potrebné poobzerať sa po zamestnaní, s čím súvisel aj prechod do nižších súťaží.

    Časť futbalistov pracuje v zahraničí, a tak sa svojmu obľúbenému športu môžu venovať len v čase, keď sú doma. Aj preto sa v nižších súťažiach tak často menia zostavy v majstrovských zápasoch.

    Gabriel Pisárik dnes pôsobí v Gaboltove. „Momentálne hrám už len amatérsky a, žiaľ, kvôli práci aj príležitostne za Gaboltov, kam ma ‚stiahli‘ bývalí spoluhráči,“ približuje svoje súčasné pôsobisko.

    S loptou futbalista Gabriel Pisárik. (Autor: Archív GP)

    TJ Busov Gaboltov hrá 6. ligu Šarišskú – dospelí VsFZ a momentálne sa nachádza na ôsmom mieste v štrnásťčlennej tabuľke.

    Aj vzhľadom na vyššie uvedené nastúpil Gabriel Pisárik len v troch zápasoch, v ktorých odohral 270 minút. Aj za tento krátky čas však stihol streliť tri góly.

    Gabriel Pisárik sa napriek tomu, že to nie je jednoduché, futbalu vzdať nechce.

    Budúcnosť vidí takto: „Moje plány do budúcna sú byť hlavne zdravý a užívať si každý moment, či už na futbalovom ihrisku, alebo mimo neho.

    Všetkým futbalovým priaznivcom prajem v roku 2026 zdravie, veľa osobných a športových úspechov, emócií a férovej hry. Nech nás futbal spája a prináša radosť každému, kto ho má v srdci,“ ukončil bývalý ligový kanonier náš rozhovor.

    Tabuľka VI. liga Šarišská dospelí VsFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    TJ Sokol BrezovičkaTJ Sokol BrezovičkaTJ Sokol Brezovička
    13
    9
    3
    1
    34:10
    30
    R
    V
    V
    V
    V
    2
    AŠZ TorysaAŠZ TorysaAŠZ Torysa
    13
    8
    2
    3
    26:19
    26
    R
    P
    R
    V
    V
    3
    FK KamenicaFK KamenicaFK Kamenica
    13
    8
    1
    4
    30:15
    25
    P
    V
    V
    V
    P
    4
    OŠK Sokol Chminianska Nová VesOŠK Sokol Chminianska Nová VesOŠK Sokol Chminianska Nová Ves
    13
    7
    3
    3
    26:15
    24
    R
    V
    R
    V
    P
    5
    OŠK FinticeOŠK FinticeOŠK Fintice
    13
    7
    2
    4
    15:14
    23
    V
    V
    R
    P
    V
    6
    FK ŠirokéFK ŠirokéFK Široké
    13
    6
    2
    5
    21:21
    20
    P
    V
    P
    P
    V
    7
    FK DemjataFK DemjataFK Demjata
    13
    5
    4
    4
    23:25
    19
    P
    V
    R
    P
    P
    8
    TJ Busov GaboltovTJ Busov GaboltovTJ Busov Gaboltov
    13
    5
    1
    7
    28:26
    16
    V
    P
    V
    P
    V
    9
    FK Družstevník PlavnicaFK Družstevník PlavnicaFK Družstevník Plavnica
    13
    3
    6
    4
    23:25
    15
    V
    P
    P
    P
    V
    10
    FK RožkovanyFK RožkovanyFK Rožkovany
    13
    4
    3
    6
    18:25
    15
    R
    P
    P
    P
    P
    11
    ŠK v obci ChmeľovŠK v obci ChmeľovŠK v obci Chmeľov
    13
    4
    2
    7
    16:28
    14
    V
    P
    R
    V
    P
    12
    TJ POĽANA ŠIBATJ POĽANA ŠIBATJ POĽANA ŠIBA
    13
    4
    2
    7
    21:35
    14
    V
    V
    R
    V
    P
    13
    TJ Inter Roma OstrovanyTJ Inter Roma OstrovanyTJ Inter Roma Ostrovany
    13
    3
    1
    9
    25:29
    10
    P
    P
    P
    V
    V
    14
    OŠK KľušovOŠK KľušovOŠK Kľušov
    13
    1
    2
    10
    15:34
    5
    P
    P
    V
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

