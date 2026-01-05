Bol vychýrený kanonier, no dnes už hrá iba amatérsku súťaž. Chcem si užívať každý moment, hovorí

Štyridsaťročný futbalista Gabriel Pisárik bol kedysi vychýrený kanonier, no dnes hrá už len šiestu ligu. O svojich futbalových začiatkoch hovorí:
„S futbalom som začínal ako žiak v rodnej obci Poliakovce. Následne som prešiel cez Bardejovskú Novú Ves do vtedajšieho BSC JAS Bardejov. Pôsobil som vo všetkých mládežníckych kategóriách.
S tímom U15 sme spolu so spoluhráčmi dosiahli zatiaľ najväčší úspech žiackeho futbalu v Bardejove a stali sme sa majstrami Slovenska. Vo finále sme porazili Slovan.
O rok neskôr sme skončili tretí. Pokračoval som v prvej lige mladšieho a následne staršieho dorastu. Po skončení dorasteneckého veku som prešiel do vtedy treťoligového družstva, keď Bardejovčania hrali pod hlavičkou BŠK.“
Mladému útočníkovi sa v A mužstve darilo. V roku 2010 postúpilo BŠK vďaka reorganizácii z tretej paradoxne do tretej ligy. Pri tomto „úspechu“ stáli dvaja kanonieri – Miroslav Bučko a Gabriel Pisárik. Prvý menovaný strelil 23 gólov, druhý 21.
Bardejovčania ich vtedy zaznamenali rekordných 85. Pisárikovi sa podaril aj jeden rekord. V zápase so Svidníkom strelil v priebehu 40 sekúnd dva góly. Na toto obdobie Gabriel Pisárik spomína:
„V priebehu niekoľkých rokov sme postúpili zo štvrtej ligy až do druhej. V ročníku 2008/2009 som bol spolu so spoluhráčmi Adamišinom a Hanuščákom zvolený do jedenástky tretej ligy.
Okrem Bardejova som hral aj v susednom Poľsku, druhú ligu za OKS Brzesko a druhú ligu v Rimavskej Sobote.“
Futbal, a všeobecne šport, na východe Slovenska športovcov neuživí, a tak bolo potrebné poobzerať sa po zamestnaní, s čím súvisel aj prechod do nižších súťaží.
Časť futbalistov pracuje v zahraničí, a tak sa svojmu obľúbenému športu môžu venovať len v čase, keď sú doma. Aj preto sa v nižších súťažiach tak často menia zostavy v majstrovských zápasoch.
Gabriel Pisárik dnes pôsobí v Gaboltove. „Momentálne hrám už len amatérsky a, žiaľ, kvôli práci aj príležitostne za Gaboltov, kam ma ‚stiahli‘ bývalí spoluhráči,“ približuje svoje súčasné pôsobisko.
TJ Busov Gaboltov hrá 6. ligu Šarišskú – dospelí VsFZ a momentálne sa nachádza na ôsmom mieste v štrnásťčlennej tabuľke.
Aj vzhľadom na vyššie uvedené nastúpil Gabriel Pisárik len v troch zápasoch, v ktorých odohral 270 minút. Aj za tento krátky čas však stihol streliť tri góly.
Gabriel Pisárik sa napriek tomu, že to nie je jednoduché, futbalu vzdať nechce.
Budúcnosť vidí takto: „Moje plány do budúcna sú byť hlavne zdravý a užívať si každý moment, či už na futbalovom ihrisku, alebo mimo neho.
Všetkým futbalovým priaznivcom prajem v roku 2026 zdravie, veľa osobných a športových úspechov, emócií a férovej hry. Nech nás futbal spája a prináša radosť každému, kto ho má v srdci,“ ukončil bývalý ligový kanonier náš rozhovor.