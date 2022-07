Brankár Slovana nemal nárok, mladík Podbrezovej dal krásny gól

Loptu si prebral pri postrannej čiare, následne si ju posunul na roh šestnástky a razantnou strelou prekonal Martina Trnovského. Ten nemal žiadnu šancu.

"Takéto strely sa nedajú trafiť každý víkend. Som za to veľmi rád. Dal som si to na silnejšiu nohu, pravačku, a trafil som to parádne," povedal šťastný strelec.

Zápas mohol zakončiť dvoma presnými zásahmi. O dvadsať minút neskôr si spracoval center z pravej strany a loptu upratal k vzdialenejšej ľavej žrdi.