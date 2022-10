Rozhodol zápas a utekal do pôrodnice. Som plný emócií, vravel hrdina Michaloviec

„Ráno sme išli do nemocnice, pôvodne som nemal hrať. Manželke sa však pôrod nespustil, preto to tréner nechal na mňa. Dohodli sme sa, že akonáhle začne rodiť, vystrieda ma,“ prezradil hrdina Michaloviec Matúš Marcin.

Ten bol v 71. minúte vystriedaný, pretože jeho manželka rodila. Rýchlo si vyzul kopačky, prezliekol sa a utekal priamo do pôrodnice v Prešove.

„Všetko som stihol. Manželke sa to stoplo a nakoniec porodila až o deviatej ráno krásnu dcérku Emmu. Bol to turbulentný deň, na ktorý v živote nezabudnem,“ dodal 28-ročný útočník.

„Som plný emócií. Chcel som syna aj dcérku, čo sa mi splnilo. Manželka si to vytrpela, ale našťastie sme všetci zdraví,“ dojato ďakoval.

Tréner: Skončilo by 0:0

Michalovce vďaka cennej výhre poskočili na deviate miesto Fortuna ligy.

„Keby Marcinova manželka išla o hodinu skôr k pôrodu, možno by nenastúpil. Nedal by gól a skončilo by 0:0,“ na pozápasovej tlačovej konferencii vtipkoval tréner Michaloviec Norbert Hrnčár.