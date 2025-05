VIDEO: Rasizmus? Hráči sa na ihrisku pobili. Zápas nižšej súťaže skončil predčasne

Vyjadrenie FK Červený Kameň k incidentu, ktorý sa odohral počas zápasu v Jasenici.

Začali by sme tým, že „hrotenie“ začalo už počas prvého polčasu z lavičky náhradníkov trénerom domácich, ktorý vulgárne a rastisticky urážal nášho trénera, čo sme počas polčasovej prestávky oznámili HR.

Ten bol pred začiatkom druhého polčasu upozorniť lavičku domácich.

Po faule v cca 80. minúte sa domáci hráč viackrát zahnal na nášho fanúšika, ktorý je krátko po operácii brušnej dutiny, vedľa ktorého stál jeho syn, cez polčas vystriedaný náš hráč, ktorý v obave o zdravie otca odstrčil (nevieme posúdiť či udrel) hráča domácich, na základe čoho vznikla hromadná potýčka.

Podotýkame, že z našej strany sa žiadna skupinka divákov fyzicky nezapojila do diania ako je to prezentované, ale skôr domáci fanúšikovia vtrhli na ihrisko, o čom svedčí nezostrihané video jedného z fanúšikov, ktoré máme k dispozícii (začal nahrávať, keď sa pred ním niečo dialo).

Po chvíľkovom upokojení emócie opäť rozprúdil „tréner“ domácich, ktorý behom od striedačiek, krížom cez ihrisko, napadol (kopnutím do oblasti brucha) nášho najmenšieho a možno aj najmladšieho hráča na ihrisku, ktorý len upokojoval spoluhráčov.

Aj my si vážime prácu Jasenice s mládežou, ale obávame sa či to robia správne a dávajú dobrý vzor, keďže usporiadateľsky to nezvládli, na čo upozorňoval náš kapitán HR.

FK Červený Kameň nemá žiadnu vedomosť o tom, že by v minulosti došlo k podobnému konfliktu. K upokojeniu situácie došlo až keď sme požiadali zainteresovaných, aby radšej opustili areál pre pokoj.

V plnej miere odsudzujeme akýkoľvek druh násilia pri športe a rešpektujeme vyvodené dôsledky. Hrajú za nás traja súrodenci, rodina ich chodí podporovať a jeden druhého si zastávajú.

S úctou a pozdravom FK Červený Kameň