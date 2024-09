VIDEO: Nepremenená penalta ich stále máta. Amatéri takmer šokovali Slovan, teraz majú druhú šancu

V 14. minúte poslal Slovan do vedenia Ezekiel Henty a všetko nasvedčovalo tomu, že to bude pohodlné víťazstvo favorita.

V samom závere prišla hrubá chyba Myenty Abenu, ktorý fauloval v pokutovom území a domáci mali veľkú šancu vyrovnať. A zariadiť obrovské prekvapenie, ktoré by išlo do sveta.

Loptu si na biely bod postavil Roman Gašpar. Brankár Michal Šulla ho však bravúrne vychytal a odvrátil blamáž Slovana.

„Jedenástka proti Slovanu ma dlho mátala. Po zápase som si tú situáciu prehrával v hlave celú noc.

Bola to veľká škoda, pretože sme mohli vyrovnať na 1:1 a poslať duel do penált. Bolo by to veľké prekvapenie. A ktovie, ako by dopadol rozstrel…,“ pre Sportnet zaspomínal futbalista Beluše Roman Gašpar s tým, že na tento moment nezabudne do konca života.

O nepremenenej penalte proti Slovanu sa v šesťtisícovej obci hovorí dodnes. Aj štyri roky po zápase. Je súčasťou histórie FK Beluša.

„Pár týždňov, mesiacov ma to hnevalo. Som však rád, že ma ľudia podporili a teraz na to vôbec nemyslím. Zahodili väčší hráči a vo väčších zápasoch,“ dodal.