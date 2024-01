Mrzí ma, ak si ľudia myslia, že amatéri zarábajú milióny, vraví kanonier nováčika

„Som spokojný s jesenným výkonom, poteší to. Za dobrú ofenzívu vďačíme celému tímu a máme aj dobrú obranu,“ vyhlásil pre Sportnet 26-ročný hráč.

Osrblie ako nováčik je na vynikajúcom druhom mieste tabuľky, keď dalo spomedzi všetkých účastníkov najviac gólov, 42. Je to v priemere viac ako tri góly na zápas.

Prvá prehra po roku

V závere jesennej časti utrpelo Osrblie prehru 1:3 v Málinci. „Bola to naša prvá prehra v majstrovskej súťaži po roku. Nejdem sa vyhovárať na rozhodcov, ale na juhu sa hrá ťažko. V prvom polčase mal dostať minimálne jeden ich hráč červenú kartu, nakoniec sme ju v druhom polčase dostali my. Ale desiati sme hrali lepší futbal ako jedenásti, takže sa netreba na nič vyhovárať. Bolo to zaváhanie, ale stále máme pred sebou ďalších trinásť zápasov,“ uviedol Filip Švéda.

Osrblie je na druhom mieste za Tomášovcami, na ktoré stráca iba jeden bod.