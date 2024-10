ONLINE: FC Red Bull Salzburg - Stade Brest: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Stade Brestois 29



Brest loni udivil nejvyšší francouzskou ligu, kde nakonec obsadil třetí místo a zajistil si postup rovnou do hlavní fáze milionářské soutěže. První duel odehrál Stade s dalším rakouským týmem v podobě Sturmu. Francouzský celek měl navrch většinu dobu duelu, což se nakonec ve skóre ukázalo. Brest totiž první zápas vyhrál 2:1 a zapsal dva body do tabulky.



letošní sezónu v domácí soutěži nerozjeli hosté zrovna dobře, spíše naopak. po šesti odehraných kolech má na svém kontě jen šest bodů, což zaručuje třináctou pozici. Stane dokázal porazit jen Saint-Étienne a Toulouse. Brest se bude muset hodně zvednout, pokud by si chtěl zahrát LM i v příštím roce. každopádně sezóna je teprve na svém začátku a stát se může ještě cokoliv.