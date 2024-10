ONLINE: Borussia Dortmund - Celtic Glasgow: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Borussia Dortmund:

Loňští finalisté Ligy mistrů vstoupili do sezóny s mladým trenérem Nurim Şahinem, který nahradil Edina Terziće. Şahin je bývalým hráčem z éry Jürgena Kloppa a je mu teprve 36 let. Ten má k dispozici do určité míry obměněný kádr, v němž už nejsou Mats Hummels, Marco Reus či Jadon Sancho. Mezi zajímavé posily naopak patří stoper Waldemar Anton, hroťák Serhou Guirassy (oba přišli ze Stuttgartu) či krajní bek Yan Couto.



V Bundeslize je Borussia zatím pátá. Z pěti utkání ztratila body za bezgólovou remízu v Brémách a především propadla ve Stuttgartu. Tam prohrála 1:5. Naposledy navíc žlutočerní hodně špatně rozjeli domácí duel s Bochumí, když rychle prohrávali 0:2. Nakonec však dokázali otočit skóre až na 4:2 i díky dvěma trefám Guirassy. Vstup do LM Dortmundu vyšel. V belgických Bruggách vyhrál 3:0.



Posledních 5 zápasů Dortmundu:

Bromy – Dortmund 0:0

Dortmund – Heidenheim 4:2

Bruggy – Dortmund 0:3 (LM)

Stuttgart – Dortmund 5:1

Dortmund – Bochum 4:2