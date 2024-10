ONLINE: Bayer Leverkusen - AC Miláno: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

AC Milán



Italskému velkoklubu naopak vstup do Ligy mistrů vůbec nevyšel, na svém trávníku v prvním klání narazil na anglický Liverpool, proti kterému šel sice rychle do vedení, už ve 3. minutě se prosadil Pulisic, ovšem soupeře ještě v prvním poločase skóre otočil a v tom druhém přidal třetím zásahem pojistku. K další změně skóre už poté nedošlo, milánský celek si tak bude chtít jistě dnes spravit chuť. Podaří se mu to?

Generálka na tento mač mu vyšla parádně, v lize porazil Lecce 3:0, když všechny branky zaznamenal v závěru prvního poločasu během pěti minut.