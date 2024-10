ONLINE: PSV Eindhoven - Sporting Lisabon: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

(27. místo)1 Z, 0–0–1, 1:3 (-2), 0 bodůPSV svou pouť Ligou mistrů odstartovalo nepříjemným direktem. Zdánlivě nezastavitelní svěřenci trenéra Petera Bosze vyrazili do Turína, přičemž favorizovaný Juventus je v prvním poločase jen zřídkakdy pustil ke slovu a díky slepeným gólům Yıldıze a McKennieho si do kabiny odnesl dvoubrankový náskok. Po pauze se pak prosadil ještě González, a Saibari tedy v samotném závěru jen upravoval na konečných 3:1.Eindhoven tak musel kousat porážku, a to poprvé po dlouhé době. V Eredivisie totiž, stejně jako v minulé sezóně, dominuje: po prvních sedmi kolech je první s pětibodovým náskokem na Utrecht a Alkmaar, přičemž dosud inkasoval pouze čtyřikrát. Svou skvělou domácí formu potvrdil i o víkendu v Tilburgu, kde předvedl dominantní výkon a díky trefám Pepiho jej přetavil ve výsledek 2:0. Bude se radovat i dnes?27. 9. (liga): Willem II – PSV Eindhoven 0:222. 9. (liga): Sittard – PSV Eindhoven 1:317. 9. (LM): Juventus – PSV Eindhoven 3:1Luuk DE JONG – 8 Z, 5 branekGuus Til, Malik Tillman, Hirving Lozano – 4 branky