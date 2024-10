ONLINE: VfB Stuttgart - AC Sparta Praha: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

VfB Stuttgart



Domáci futbalisti sú v dnešnom zápase favoritom. Majú slušnú formu. V prvom zápase Ligy majstrov po výbornom výkone napokon prehrali na ihrisku Realu Madrid 1:3. V lige majú na svojom konte po piatom kole 8 bodov a majú pozitívne skóre 14:10.



AC Sparta Praha



Zverenci Larsa Friisa v stúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov fantasticky. V prvom zápase si na domácej pôde poradili so Salzburgom po výbornom výkone jasne 3:0. Hostia si veria aj v dnešnom zápase, ale budú to mať mimoriadne náročné. Uvidíme kto zvládne dnešný zápas lepšie.