Petržalka si zmeria sily s európskym veľkoklubom. Je to pre nás výzva, vraví manažér klubu

Po roku odohrá slovenský zástupca ďalší prípravný zápas so zaujímavým európskych veľkoklubom.

"Známy ma skontaktoval so zástupcom spoločnosti, ktorá tieto kempy a zápasy organizuje. Dohodli sme sa rýchlo a je možné, že duel bude vysielať aj televízia," dodal.

"Uvidíme, v akej nastúpi Besiktas zostave, ale keďže sa jedná o veľký európsky klub, určite to bude kvalita. A pre našich chalanov veľká škola. Bude to pre nás zaujímavá konfrontácia a výzva," teší sa Kalina.

V slávnom tureckom klube aktuálne pôsobia mená ako Ciro Immobile či Alex Oxlade-Chamberlain.

"Zahrať si so svetovými hráčmi bude pre chalanov veľká vec. Keby som ešte hrával, sám by som to chcel zažiť. O motiváciu preto bude postarané," dodal.

Bude to len začiatok?

Kalina dúfa, že pre hráčov bude zaujímavý zápas výbornou motiváciou do novej sezóny.

"Čakajú nás výrazné zmeny v kádri, čo je náročné, no na druhej strane ma to teší, pretože je o našich hráčov záujem. Verím, že pre mladých chalanov bude zápas s Besiktasom veľký zážitok," uviedol.