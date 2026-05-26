Montreal bez striel nevyhrá. Slafkovský povedal, že majú recept, no znova nefungoval

Deviata minúta tretej tretiny. Na modrej čiare si obranca Noah Dobson vymenil puk s Coleom Caufieldom, popri mantineli vyrazil vpred.
Prihrávkou z ľavého kruhu hľadal Juraja Slafkovského, ktorý čakal pred bránkou Caroliny, no puk k Slovákovi neprišiel.
Do vlastnej bránky si ho zrazil útočník Hurricanes Nikolaj Ehlers, hrdina druhého zápasu.
Montreal v tejto chvíli vyhrával 3:2, lenže Carolina si zobrala trénerskú výzvu a tá bola úspešná. Dvadsaťdeväť sekúnd pred strelením gólu Caufield vošiel do útočného pásma skôr ako puk.
Po zápase Američan priznal, že situáciu nevidel dobre a nevedel, že sám bol v ofsajde.
Zápas neskôr dospel do predĺženia, kde o triumfe Caroliny 3:2 rozhodol Andrej Svečnikov.
Aj pri tejto situácii bol Slafkovský. Práve na neho mala smerovať prihrávka od obrancu Lanea Hutsona pri zakladaní útoku, no nebola presná.
„Bolo by pekné viesť 2:1 na zápasy, ale nie je to tak mojou vinou," spytoval si svedomie Hutson.
Carolina v tohtoročnom play-off ešte neprehrala gólom v predĺžení a Montreal prehral prvýkrát dva zápasy za sebou.
Bez striel sa ťažko vyhráva
Aj keď Montreal zdolal Tampu Bay v prvom kole v zápase číslo 7 len s deviatimi strelami, dlhodobo sa ťažko vyhráva bez striel.
V treťom zápase proti Caroline Habs v predĺžení nevyslali na bránu Andersena ani jednu strelu, zatiaľ čo hostia ich mali šesť.
Canadiens dokonca nevystrelili na bránu ani raz za posledných 37 minút a 43 sekúnd zápasu a v tretej tretine mali len jednu strelu.
"Boli sme dve strely od toho, aby sme v sérii viedli 3:0," povedal obranca Mike Matheson o predĺženiach v zápasoch 2 a 3. "Bolo by jednoduché nechať sa tým strhnúť, ale stále platí, že potrebujeme štyri víťazstvá."
Carolina je v NHL dlhodobo mužstvom, ktoré je známe dominanciou na puku a tým, že súpera takmer vždy prestrieľa. Platí to aj v sérii s Montrealom a to celkom výrazne.
V prvom zápase vyhrala na strely 28:22, v druhom 26:12, v treťom 38:13.
Veľmi veľký bol aj rozdiel v streleckých pokusoch vrátane striel mimo bránu, či tých zblokovaných. Carolina v nich v treťom dueli dominovala 92:46.
Juraj Slafkovský pre médiá naznačil, že o tom v šatni hovorili a chcú na tom pracovať.
„Rozprávali sme o tom dnes ráno, ale vám nemôžeme prezradiť, čo zmeníme. Avšak myslím si, že máme na to recept. S tým, koľko talentu máme, nemalo by to byť pre nás náročné,“ povedal slovenský útočník pred tretím zápasom.
Udial sa však presný opak. Hurricanes prestrieľali Montreal viac ako v akomkoľvek inom zápase série. V stretnutí sa takmer všetko hýbalo smerom k Dobešovej bráne.
Carolina mala až 5,5 očakávaných gólov, Montreal len 2,1. Hrozila najmä z predbránkového priestoru, odkiaľ dala aj dva góly. Na nebezpečné šance zvíťazila 19:7.
Kanadský tím tak bude musieť aj naďalej hľadať recept ako sa presadiť cez systém trénera Brind'Amoura.
Tréner Martin St. Louis zdôraznil, že proti tímu ako Carolina musíte akceptovať, že vás prestrieľa. Cieľom však je, aby tie rozdiely neboli také veľké, ako v druhom a treťom zápase.
„Potrebujeme väčšiu kvantitu striel, budeme na tom pracovať,“ povedal.
V druhom zápase Carolina prevýšila svojho súpera výrazne aj v hitoch (46:16). V treťom sa to zlepšilo. Pomer hitov bol stále v prospech Canes, ale nie tak výrazne (37:31).
„Určite môžeme rozdávať viac hitov, ale nie je to len o tom. Chceme si udržať puk dlhšie, korčuľovať s ním a keď máš puk, nemusíš rozdávať toľko hitov. Môžeme hrať viac fyzicky, ale nemyslím si, že to je hlavný problém,“ hovoril Slafkovský.
Nadľudské zákroky Dobeša
„Aby si Montreal dnes vynútil aspoň predĺženie, musel opäť počítať s nadľudskými zákrokmi Dobeša," uviedol po zápase zámorský novinár Anthony Martineau.
Český brankár v treťom zápase série zastavil 35 striel hostí, z toho 25 v prvých dvoch tretinách. Pochytal až 92 percent striel. A to ešte ďalších 33 zblokovali jeho spoluhráči.
Podľa pokročilých štatistík by priemerný brankár z takejto dávky a kvality striel inkasoval približne 5 až 6 gólov. Dobeš inkasoval iba tri, chytil takmer dva a pol gólu nad očakávania.
V celej sérii na neho hráči Hurricanes vyslali už 92 striel a až v 84 prípadoch si pripísal úspešný zákrok. Pre porovnanie, brankár Caroliny Frederik Andersen musel zasahovať iba 43 krát.
Aby toho nebolo málo, Dobeš si v treťom zápase pripísal aj asistenciu, keď rozohral pri bránke akciu dvojice Huston - Caufield, ktorá sa skončila presilovkovým gólom.
Stal sa tak prvým brankárom Montrealu od čias Patricka Roya, ktorý zaznamenal asistenciu pri presilovkovom góle v zápase play-off. Royovi sa to naposledy podarilo v šiestom stretnutí semifinále Adamsovej divízie proti Buffalu Sabres v roku 1990.
Český brankár bol opäť terčom viacerých tvrdých zákrokov a provokácií zo strany Caroliny. V druhej tretine do neho po súboji s Dobsonom v plnej rýchlosti vletel obranca Sean Walker.
Prvý útok fungoval, ďalšie nie
Prvý útok Montrealu v zápase nebodoval. V hre 5 na 5 spolu odohral 16:36 min. a bol najlepšou formáciou Habs v dueli. V štatistike streleckých pokusov (Corsi) mali pomer 53 percent, v očakávaných góloch až 67,8 percent.
Trojicu Caufield, Suzuki, Slafkovský označil za najlepších troch útočníkov Montrealu v treťom zápase aj portál HockeyStatCards.
Juraj Slafkovský odohral 21:34 minút, dvakrát vystrelil na bránu, pripísal si jeden hit a zblokoval dve strely.
Ďalšie tri útoky mužstva však Carolina výrazne prehrávala. Keď bol na ľade ktokoľvek iný ako elitná formácia, šance mierili najmä smerom k Dobešovi.
Tréner Martin St. Louis využil domácu pôdu a prvý útok nasadzoval tak, ako chcel on – teda proti formácii Sebastiana Aha, proti ktorej zaznamenali úspech v prvom dueli.
V druhom zápase na pôde Caroliny ich bránila efektívne trojica Ehlers – Staal – Martinook a tréner St. Louis sa tomu chcel vyhnúť.
Hráči Montrealu sa v najbližšom domácom zápase pokúsia stav série vyrovnať. Hnať ich k tomu bude plná Bell Centre.
Štvrtý duel je na programe v noci na štvrtok od 2:00.