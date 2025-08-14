Bratia proti sebe, zimomriavky. Dedina takmer šokovala, tréner povedal hráčom krásne slová

NOVÝ ŽIVOT. Presne pred dvadsiatimi rokmi zaznamenali futbalisti Gabčíkova historický postup do tretej ligy.
Jediným z členov úspešného kádra bol Attila Illés, ktorý dnes trénuje šiestoligový klub FC Nový Život.
Spomienky a nostalgia
A práve s Gabčíkovom si malá obec v stredu zmerala sily v Slovnaft Cupe.
„Jeden z hráčov Gabčíkova si ma pamätal. Je ním kapitán Ladislav Szöcs, ktorý prichádzal v čase, keď som ja končil. Bolo to milé, keď ma pozdravil.
Vybavili sa mi krásne spomienky na tento klub, chytila ma nostalgia,“ pre Sportnet povedal tréner FC Nový Život Attila Illés.
Nový Život pôsobí až o tri súťaže nižšie, preto bol v súboji s treťoligovým Gabčíkovom jasným outsiderom. Chcel sa však pokúsiť o senzáciu.
„V kabíne som hráčom povedal, aby hrali obetavo, disciplinovane a hlavne dobre bránili. Dá sa povedať, že až na jeden moment splnili moje pokyny do bodky, takže som na nich mimoriadne pyšný,“ dodal.
Vedeli, čo ich čaká
Optickú prevahu mal od úvodu favorit z Gabčíkova. Domáci však pozorne bránili a vyrážali do rýchlych brejkov, z ktorých dva, tri volali po góle.
„Vedeli sme, čo nás čaká, preto sme nastúpili s jasnou taktikou. Naším cieľom bolo nedostať gól,“ opisoval Illés.
Za bojovný výkon boli domáci odmenení v 63. minúte, keď po štandardnej situácii a faule ukázal hlavný rozhodca na biely bod.
Loptu si postavil Vojtech Bokor, no veľkú šancu na otvorenie skóre však spálil.
„Nemôžem mu nič vyčítať, pretože penaltu kopal x-krát a vždy premenil. Teraz sa však stalo, čo sa stalo, aj taký je futbal.
Veľa je to o psychike a tento raz to nevyšlo.
Dovolím si tvrdiť, že ak by penaltu dal, zápas by sme dotiahli do víťazného konca. Pretože by sme hrali na emóciách, naša psychika by bola ešte vyššia a nejako by sme to ukopali,“ vravel muž, ktorý v minulosti trénoval mládež Slovana Bratislava.
Veľké absolutórium od trénera
Nedáš-dostaneš sa potvrdilo o štyri minúty neskôr, keď sa po skrumáži presadil Ladislav Tóth a Gabčíkovo viedlo 1:0.
„Chcelo to loptu odkopnúť skôr, vyriešiť do jednoducho. Teraz sa to však ľahko hovorí,“ dodal.
Treťoligové Gabčíkovo nakoniec v dedinke Nový Život zo šiestej ligy vyhralo len 1:0. Bol to najnapínavejší zápas dňa v Slovnaft Cupe.
„Hoci sme tesne prehrali, chalani bojovali do poslednej minúty, za čo si zaslúžia veľké absolutórium.
Pred zápasom som im vravel, že zázraky sa dejú a oni boli skutočne blízko. I keď to nakoniec nevyšlo, som na nich mimoriadne hrdý a pyšný,“ uviedol.
Diváci vyprevadili hráčov zo šiestej ligy potleskom. Vedeli, že si siahli na dno svojich síl.
„Slovnaft Cup vnímam pozitívne, pretože je to skvelá šanca zahrať si proti kvalitnejším celkom a prilákať tak viac fanúšikov.
Pre nás je to aj istý príjem do klubovej kasy, pretože zarobíme na vstupnom a v bufete.
Aj preto sa prihlásime i o rok. A budeme dúfať, že sa nám podarí dostať nejakého zaujímavého súpera, ako má napríklad teraz Jelka, ktorá privíta Dunajskú Stredu,“ prezradil.
Bratia proti sebe
Súboj v Novom Živote priniesol aj ďalšiu zaujímavosť. V súťažnom zápase sa proti sebe postavili bratia Péter Méry a Tamás Méry.
„Keď o tom hovorím, mám zimomriavky. Bolo to skvelé spestrenie duelu.
Ľudia by možno povedali, že sa podpichovali alebo niečo podobné. Všetko však prebehlo v rámci fair play a s rešpektom voči súperovi,“ opisoval.
Tréner FC Nový Život verí, že kvalitný výkon si jeho zverenci prenesú aj do súťaže. Cez víkend hostia v derby Čenkovce.
„Dúfam, že budeme pokračovať v takýchto výkonoch a domáci zápas zvládneme. A tri body zostanú doma.
V stredu sme odohrali fyzicky náročný zápas, no nedeľa je ďaleko, takže únava by tam už nemala byť,“ tvrdí.
V VI. lige Juh, v ktorej pôsobí aktuálne len desať tímov, majú najvyššie ambície.
„Povedal som to aj pre iné noviny, radi by sme sa pohybovali na popredných priečkach tabuľky.
Verím, že chalani budú v zápasoch ochotne behať a prinesú aj kvalitu. Pretože iba tak môžeme byť úspešní,“ uzavrel tréner FC Nový Život Attila Illés.