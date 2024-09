Nitra má nového šéfa. Mnohí nás pochovávali, ale klub vstáva z popola, vraví Lenčéš

Postupom času prevzal 51 percent akcií FC Nitra a.s. a stal sa väčšinovým vlastníkom. Za akú sumu si podiel zaobstaral, nevysvetlil.

„Povedzme to tak, že sme urobili dohodu, že sa o klub postarám a postavím ho znova na nohy,” vravel v rozhovore pred rokom pre Nitrianske noviny.

Dal si za úlohu nájsť veľkého investora: „Mojím cieľom je vrátiť Nitru na méty z minulosti. V dnešnej dobe to však nie je jednoduché, pretože peniaze pre šport sa na Slovensku zháňajú veľmi ťažko.

Robíme však maximum, aby do FC Nitra vstúpil veľký investor, ktorý by priniesol obnos peňazí, s ktorým by sme to dokázali,“ povedal Lenčéš pre Sportnet v júni tohto roka.