Za Slovan odohral cez sto zápasov a má nakročené do Poľska. V minulosti bol aj v Trnave

Na snímke zľava Maximilian Mittelsdädt (Stuttgart) a Kyriakos Savvidis (Slovan). (Autor: TASR)
Sportnet|25. feb 2026 o 20:06
Gól síce nestrelil žiadny, no pripísal si päť asistencií.

Grécky futbalista Kyriakos Savvidis by sa mal pripojiť k Wisle Plock. Tridsaťročný defenzívny stredopoliar Slovana Bratislava absolvuje lekárske testy pred podpísaním zmluvy s Oilers.

Do tímu z hlavného mesta Slovenska prišiel v lete 2023. Odvtedy zaň odohral až 111 zápasov. Gól síce nestrelil žiadny, no pripísal si päť asistencií.

V sezóne 2024/25 nastúpil osemkrát v Lige majstrov, kde sa stretol okrem iných s tímami ako AC Miláni, Manchester City, Atlético Madrid či Bayern Mníchov.

V aktuálnej sezóne odohral Savvidis 22 zápasov, z toho šesť v Konferenčnej lige. Jeho zmluva so Slovanom vyprší 30. júna.

Grék, ktorý má na konte niekoľko štartov za mládežnícke reprezentácie svojej krajiny, sa momentálne nachádza na lekárskych testoch pred podpisom kontraktu s Wislou Plock.

V minulosti hral aj za Spartak Trnava, ktorý je najväčším rivalom Slovana. Informoval o tom portál meczyki.pl.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
11
6
4
45:27
39
R
R
V
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
21
6
3
12
33:42
21
R
V
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 20:06
