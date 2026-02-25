Za Slovan odohral cez sto zápasov a má nakročené do Poľska. V minulosti bol aj v Trnave

Grécky futbalista Kyriakos Savvidis by sa mal pripojiť k Wisle Plock. Tridsaťročný defenzívny stredopoliar Slovana Bratislava absolvuje lekárske testy pred podpísaním zmluvy s Oilers.
Do tímu z hlavného mesta Slovenska prišiel v lete 2023. Odvtedy zaň odohral až 111 zápasov. Gól síce nestrelil žiadny, no pripísal si päť asistencií.
V sezóne 2024/25 nastúpil osemkrát v Lige majstrov, kde sa stretol okrem iných s tímami ako AC Miláni, Manchester City, Atlético Madrid či Bayern Mníchov.
V aktuálnej sezóne odohral Savvidis 22 zápasov, z toho šesť v Konferenčnej lige. Jeho zmluva so Slovanom vyprší 30. júna.
Grék, ktorý má na konte niekoľko štartov za mládežnícke reprezentácie svojej krajiny, sa momentálne nachádza na lekárskych testoch pred podpisom kontraktu s Wislou Plock.
V minulosti hral aj za Spartak Trnava, ktorý je najväčším rivalom Slovana. Informoval o tom portál meczyki.pl.