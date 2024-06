FC Nitra oslavuje 115 rokov. Pod Zobor prídu legendy Sparty Praha

„Bude to veľký futbalový sviatok, na ktorých všetkých srdečne pozývam. Verím, že to bude oslava, po ktorej sa veci otočia správnym smerom. A začne svitať nitrianskemu futbalu na lepšie časy,“ uviedol šéf FC Nitra Milan Lenčéš s tým, že lístky sa budú dať zakúpiť aj priamo na štadióne.

Klub spod Zobora má bohatú históriu, v sezóne 1981/1982 skončil na štvrtom mieste federálnej ligy. V roku 1991 sa stal prvým profesionálnym klubom v Československu.

„Mojím cieľom je vrátiť Nitru na méty z minulosti. V dnešnej dobe to však nie je jednoduché, pretože peniaze pre šport sa na Slovensku zháňajú veľmi ťažko.

Robíme však maximum, aby do FC Nitra vstúpil veľký investor, ktorý by priniesol obnos peňazí, s ktorým by sme to dokázali,“ prezradil Lenčéš.