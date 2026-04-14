    Líder utrpel prvú prehru v sezóne u posledného, tréner to vzal na seba. Hneď sa s ním rozlúčili

    Tréner Igor Slezák.
    Tréner Igor Slezák. (Autor: Facebook / FC Nitra)
    Titanilla Bőd|14. apr 2026 o 16:55
    Igor Slezák už nie je trénerom FC Nitra.

    Dvadsať kôl v aktuálnej sezóne nepoznali trpkosť prehry a viedli tabuľku. Potom však na pôde posledného šokujúco prišli o všetky body, aj o pozíciu lídra.

    V 21. kole IV. ligy ZsFZ prehral FC Nitra v Trebaticiach 0:1 a Igor Slezák už o dva dni nebol trénerom ašpiranta na postup.

    Fantastická séria nestačila

    „Po vzájomnej dohode medzi klubom FC Nitra a trénerom A-tímu Igorom Slezákom došlo k ukončeniu spolupráce,“ uviedol klub na sociálnej sieti.

    „Igor sa k nášmu klubu pridal v čase, keď nám mnohí neverili. Svojou prácou, odhodlaním a charakterom pomohol zachrániť FC Nitra vo 4. lige a v aktuálnej sezóne spolu s mužstvom ťahal fantastickú sériu ligových zápasov bez prehry. V mene celého klubu mu ďakujeme za výbornú spoluprácu, profesionalitu a energiu, ktorú do FC Nitra vložil, a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ znela správa z klubu.

    Igor Slezák prišiel do Nitry začiatkom minulého roka. V minulosti vyhral majstrovstvá regiónu s Lehotou pod Vtáčnikom a k tomuto cieľu smeroval aj s Nitrou.

    Jeho mužstvo ovládlo štatistiky, dalo najviac gólov a inkasovalo najmenej.

    Doteraz stratilo body iba v štyroch zápasoch. Na jeseň dvakrát remizovalo, na jar najprv prišla bezgólová remíza s Trenčianskymi Stankovcami a naposledy prehra v Trebaticiach.

    Po nej Nitra klesla na druhé miesto tabuľky, novým lídrom sa stal Boleráz. Ten má na čele dvojbodový náskok.

    Nitra je tradičný klub, ktorý v minulosti pôsobil v najvyššej súťaži a medzi jeho dlhodobými cieľmi figuruje návrat do absolútnej špičky. Vo svojom kádri má osem hráčov s ligovou minulosťou.

    Zaslúžená prehra

    Jediný gól stretnutia v Trebaticiach dal v 68. minúte Matúš Bartošek.

    Podľa štatistík na profile FC Nitra na sociálnej sieti to bolo vyrovnané stretnutie, oba tímy mali po 8 zakončení na bránu a po 7 rohov.

    Tréner Slezák vzal prehru na seba.

    „Vplyvom mojich zlých rozhodnutí sme zápas nezvládli a zaslúžene prehrali. Dvadsať minút je naozaj veľmi málo na to, aby sme zápas dokázali otočiť a následne dotiahnuť do víťazného konca,“ citovala trénera oficiálna stránka klubu na sociálnej sieti.

    „Možno to vyznie zvláštne, no ďaleko viac ako samotná prehra ma trápi to, ako sme pôsobili na ihrisku,“ doplnil.

    „Sezóna je ešte dlhá, pričom tak, ako sme sa sami do tejto situácie dostali, sami si z nej aj musíme pomôcť von,“ uzavrel Slezák.

    To sa však udeje už pod vedením iného trénera. Klub zatiaľ nezverejnil meno Slezákovho nástupcu.

    Igor Slezák svoj koniec na lavičke Nitry zatiaľ nechcel komentovať.

    Tabuľka IV. ligy ZsFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    TJ Slavoj BolerázTJ Slavoj BolerázTJ Slavoj Boleráz
    21
    18
    2
    1
    49:20
    56
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    FC NitraFC NitraFC Nitra
    21
    17
    3
    1
    56:10
    54
    P
    V
    R
    V
    V
    3
    FK Spartak Dubnica nad VáhomFK Spartak Dubnica nad VáhomFK Spartak Dubnica nad Váhom
    21
    12
    4
    5
    43:27
    40
    V
    P
    V
    V
    V
    4
    PFK PiešťanyPFK PiešťanyPFK Piešťany
    21
    11
    4
    6
    31:20
    37
    R
    V
    V
    P
    R
    5
    FC PataFC PataFC Pata
    21
    11
    4
    6
    36:22
    37
    P
    P
    V
    V
    P
    6
    ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928
    21
    11
    3
    7
    40:34
    36
    R
    V
    V
    R
    P
    7
    OŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske Stankovce
    21
    6
    7
    8
    37:42
    25
    P
    R
    R
    P
    R
    8
    FK Slovan LeviceFK Slovan LeviceFK Slovan Levice
    21
    5
    8
    8
    26:32
    23
    P
    V
    V
    R
    P
    9
    TJ ImeľTJ ImeľTJ Imeľ
    21
    6
    5
    10
    33:35
    23
    V
    P
    R
    R
    V
    10
    OFK TrebaticeOFK TrebaticeOFK Trebatice
    21
    5
    6
    10
    27:43
    21
    V
    R
    P
    R
    V
    11
    FK Bestrent Horná KrupáFK Bestrent Horná KrupáFK Bestrent Horná Krupá
    21
    6
    3
    12
    29:41
    21
    V
    V
    P
    R
    P
    12
    ŠKF SereďŠKF SereďŠKF Sereď
    21
    6
    2
    13
    22:40
    20
    P
    P
    P
    P
    V
    13
    ŠK LR CRYSTALŠK LR CRYSTALŠK LR CRYSTAL
    21
    6
    2
    13
    24:38
    20
    P
    P
    P
    P
    V
    14
    AFC Nové Mesto nad VáhomAFC Nové Mesto nad VáhomAFC Nové Mesto nad Váhom
    21
    4
    7
    10
    24:45
    19
    V
    P
    R
    R
    P
    15
    TJ NAFTA GBELYTJ NAFTA GBELYTJ NAFTA GBELY
    21
    4
    6
    11
    24:34
    18
    V
    R
    P
    V
    P
    16
    ŠK ŠoporňaŠK ŠoporňaŠK Šoporňa
    21
    4
    6
    11
    24:42
    18
    P
    R
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Tréner Igor Slezák.
      Tréner Igor Slezák.
      Líder utrpel prvú prehru v sezóne u posledného, tréner to vzal na seba. Hneď sa s ním rozlúčili
      Titanilla Bőd|dnes 16:55
