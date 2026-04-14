Líder utrpel prvú prehru v sezóne u posledného, tréner to vzal na seba. Hneď sa s ním rozlúčili

Dvadsať kôl v aktuálnej sezóne nepoznali trpkosť prehry a viedli tabuľku. Potom však na pôde posledného šokujúco prišli o všetky body, aj o pozíciu lídra.
V 21. kole IV. ligy ZsFZ prehral FC Nitra v Trebaticiach 0:1 a Igor Slezák už o dva dni nebol trénerom ašpiranta na postup.
Fantastická séria nestačila
„Po vzájomnej dohode medzi klubom FC Nitra a trénerom A-tímu Igorom Slezákom došlo k ukončeniu spolupráce,“ uviedol klub na sociálnej sieti.
„Igor sa k nášmu klubu pridal v čase, keď nám mnohí neverili. Svojou prácou, odhodlaním a charakterom pomohol zachrániť FC Nitra vo 4. lige a v aktuálnej sezóne spolu s mužstvom ťahal fantastickú sériu ligových zápasov bez prehry. V mene celého klubu mu ďakujeme za výbornú spoluprácu, profesionalitu a energiu, ktorú do FC Nitra vložil, a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ znela správa z klubu.
Igor Slezák prišiel do Nitry začiatkom minulého roka. V minulosti vyhral majstrovstvá regiónu s Lehotou pod Vtáčnikom a k tomuto cieľu smeroval aj s Nitrou.
Jeho mužstvo ovládlo štatistiky, dalo najviac gólov a inkasovalo najmenej.
Doteraz stratilo body iba v štyroch zápasoch. Na jeseň dvakrát remizovalo, na jar najprv prišla bezgólová remíza s Trenčianskymi Stankovcami a naposledy prehra v Trebaticiach.
Po nej Nitra klesla na druhé miesto tabuľky, novým lídrom sa stal Boleráz. Ten má na čele dvojbodový náskok.
Nitra je tradičný klub, ktorý v minulosti pôsobil v najvyššej súťaži a medzi jeho dlhodobými cieľmi figuruje návrat do absolútnej špičky. Vo svojom kádri má osem hráčov s ligovou minulosťou.
Zaslúžená prehra
Jediný gól stretnutia v Trebaticiach dal v 68. minúte Matúš Bartošek.
Podľa štatistík na profile FC Nitra na sociálnej sieti to bolo vyrovnané stretnutie, oba tímy mali po 8 zakončení na bránu a po 7 rohov.
Tréner Slezák vzal prehru na seba.
„Vplyvom mojich zlých rozhodnutí sme zápas nezvládli a zaslúžene prehrali. Dvadsať minút je naozaj veľmi málo na to, aby sme zápas dokázali otočiť a následne dotiahnuť do víťazného konca,“ citovala trénera oficiálna stránka klubu na sociálnej sieti.
„Možno to vyznie zvláštne, no ďaleko viac ako samotná prehra ma trápi to, ako sme pôsobili na ihrisku,“ doplnil.
„Sezóna je ešte dlhá, pričom tak, ako sme sa sami do tejto situácie dostali, sami si z nej aj musíme pomôcť von,“ uzavrel Slezák.
To sa však udeje už pod vedením iného trénera. Klub zatiaľ nezverejnil meno Slezákovho nástupcu.
Igor Slezák svoj koniec na lavičke Nitry zatiaľ nechcel komentovať.