Naposledy sa radoval Slovan. Proti PAOK Solún mu však spomienky nepomôžu

Slovenský šampión vstúpil do novovytvorenej súťaže pred dvoma týždňami domácou prehrou 1:3 s FC Kodaň, vo štvrtok od 21.00 hod sa predstaví na pôde gréckeho tímu, na ktorý má príjemné spomienky.

V 38. minúte odvetného zápasu play off Európskej ligy parádnou strelou spoza šestnástky šokoval brankára Paschalakisa, a na chvíľu umlčal štadión.

"Bolo to tam veľmi ťažké, majú vášnivých a hlučných fanúšikov. Zažili sme tam búrlivú atmosféru, nemyslím si, že teraz by to malo byť iné. Keď sa povie PAOK, tak sa mi vybaví radosť s tímom po góle, a obrovské nadšenie po záverečnom hvizde.

Niektorí hovorili, že mi pomohol teč obrancu, ale opakovaný záber ukázal, že to bol čistý priestrel. Strela mi sadla skvele, loptu som trafil falšom tak, že išla akoby od brankára. Takýto gól dáte možno raz za kariéru, a veľmi si ho cením," priznal krajný obranca Slovana.