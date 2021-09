Weiss po prehre: Ak by som povedal pravdu, nemôžem ísť ráno do roboty

BRATISLAVA. Hovoril pokojne, ale z tváre trénera Vladimíra Weissa st. sa dalo vyčítať, že sa krotí. Futbalisti Slovana Bratislava v dohrávke 3. kola Fortuna ligy nečakane prehrali na pôde Ružomberka 0:1.

„Nerád teraz hodnotím po zápase. Ak by som pod vplyvom emócii povedal pravdu, čo si myslím, tak by som ráno nemohol prísť do roboty,“ naznačoval Weiss na tlačovej konferencii. Konkrétnejší však nebol.

Bola to prvá prehra úradujúceho majstra v tomto ligovom ročníku.

„Bol to najslabší výkon Slovana pod mojím vedením. To som nečakal. Buď som ja slabý tréner alebo sú slabí hráči,“ povzdychol si Weiss.