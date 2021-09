Urobil, čo nikdy predtým. Messi netradičnou polohou zaskočil svet

„Postupne sa prispôsobujem svojmu novému tímu, svojim spoluhráčom. Musí si to všetko sadnúť. Bol to môj iba druhý zápas na domácom štadióne,“ pripomenul podľa uefa.com Messi.

„Čím viac budeme spolu hrať, tým to bude lepšie. Všetci musíme rásť spoločne, zvýšiť svoju hernú úroveň. Musíme zo seba vydať to najlepšie,“ pokračoval Messi.

To nemôžeš. Je to neúctivé

„Ak by som bol pri tom, tak poviem: Nie, nie, nie. To nemôžeš. Je to neúctivé,“ tvrdil so smiechom Ferdinand.

V zápase proti City mal Argentínčan úspešnosť prihrávok až 91 percent, čo uňho nebývalo zvykom. V Barcelone si viac dovolil, viac riskoval, tým pádom aj viac pokazil.