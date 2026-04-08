Súperi Slovana z ligovej fázy chcú postúpiť do semifinále. Štrasburg čaká nemecký súper

Až trojica tímov, ktoré si zahrali v ligovej fáze Konferenčnej ligy UEFA 2025/26 proti slovenskému šampiónovi ŠK Slovan Bratislava, sa predstaví vo štvrťfinále tejto súťaže.
Víťaza dlhodobej časti Racing Štrasburg čaká vo štvrtok úvodný duel dvojzápasu na pôde nemeckého 1. FSV Mainz 05.
Na neutrálnu pôdu do Krakova vycestuje holandský AZ Alkmaar, ktorý bude čeliť Šachtaru Doneck. Doma začne cestu za postupom medzi štyri najlepšie tímy španielske Rayo Vallecano proti AEK Atény.
Zaujímavý dvojzápas sa črtá medzi Crystal Palace a Fiorentinou. Anglický tím na ceste do štvrťfinále vyradil najskôr HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny a následne cyperskú Larnaku.
Účastník talianskej Serie A má za sebou dvojitú konfrontáciu s poľským futbalom. Tím z Florencie v úvodnom kole vyraďovacej fázy zdolal Jagielloniu Bialystok, následne aj Raków Čenstochovú.
„Bude to pre nás určite veľká výzva. Čaká nás krásny štadión a atmosféra, ktorá bude určite skvelá. Odveta na domácom ihrisku nám určite pomôže, najmä vďaka podpore našich fanúšikov.
V uplynulom čase podávame doma dobré výkony a dosahujeme pozitívne výsledky. Práve túto pozitívnu vlnu si musíme udržať,“ uviedol stredopoliar Fiorentiny Cher Ndour.
Štvrťfinále je už bez slovenských hráčov. Alkmaar vyradil v predošlom kole Spartu Praha v kádri s kapitánom Lukášom Haraslínom a brankárom Jakubom Surovčíkom. Vallecano ukončilo európsku pohárovú púť slovenskému obrancovi Ľubomírovi Šatkovi a jeho tureckému Samsunsporu.
Mainz vyradil Sigmu Olomouc, ktorej dres si obliekajú brankár Matúš Hruška a obranca Matúš Malý. Priebežne deviaty tím nemeckej Bundesligy si teraz zmeria sily s francúzskym Štrasburgom, ktorému patrí v domácej Ligue 1 ôsma pozícia.
„Pokúsime sa vyhrať prvý zápas. Rovnako ako v Rijeke. Začali sme rýchlo, mohli sme skórovať tri alebo štyri góly hneď na začiatku. Budeme hrať rovnako. Nezmeníme svoju hru, vlastne ju nemeníme takmer nikdy.
Možno proti Parížu Saint-Germain sme ju trochu upravili, ale proti všetkým ostatným sme sa snažili byť sami sebou a streliť viac gólov ako súper,“ povedal podľa portálu uefa.com hlavný tréner Štrasburgu Gary O'Neil.
Štvrťfinále Konferenčnej ligy - prvé zápasy
Štvrtok 9. apríla:
18:45 Rayo Vallecano - AEK Atény
21:00 Crystal Palace - AC Fiorentina
21:00 Šachtar Doneck - AZ Alkmaar /hrá sa v Krakove/
21:00 FSV Mainz 05 - Racing Štrasburg