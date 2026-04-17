Prvýkrát bez klubu z Talianska, no s nováčikmi. Konferenčná liga zažila skvelý večer

Futbalisti Racingu Štrasburg vo štvrťfinále Európskej ligy otočili skóre dvojzápasu proti Mainzu.
Po víťazstve 4:0 vo štvrtkovej odvete vo Francúzsku prvýkrát postúpili do semifinále európskej súťaže.
To sa podarilo aj anglickému Crystal Palace, ktorého brankár Dean Henderson verí, že víťaz minuloročného FA Cupu môže dosiahnuť niečo špeciálne. Semifinále európskych pohárov budú prvýkrát po siedmich rokoch bez klubu z Talianska.
Mainz padol
Mainz v prvom zápase zvíťazil 2:0, no ani to mu nestačilo, aby sa stal tretím nemeckým semifinalistom v prebiehajúcom ročníku európskych súťaží.
Nepridal sa k Bayernu Mníchov, ktorý sa prebojoval do najlepšej štvorky v Lige majstrov, a k semifinalistovi Európskej ligy Freiburgu.
„Musíme pogratulovať Štrasburgu k skvelému výkonu. Musíme to prijať, taký je futbal. Nedokázali sme upokojiť hru, nemali sme ju pod kontrolou,“ citovala agentúra DPA slová trénera Mainzu Ursa Fischera pre RTL.
Neuveriteľné, čo sa stalo
Prvý gól domácich dal zblízka Sebastian Nanasi a Abdoul Ouattara vyrovnal celkové skóre dvojzápasu hlavičkou ešte do polčasu.
Emmanuel Emegha nepremenil penaltu, čo dalo Mainzu krátku nádej, no gól Julia Encisa a presný zásah Emeghu definitívne rozhodli.
„Je to neuveriteľné. Hovoril som, aká výnimočná je táto skupina, a keď to všetko takto sadne, viete, že môžeme zdolať kohokoľvek.
Vedeli sme, že minulý týždeň to nebolo dosť dobré a celý týždeň sme boli sebavedomí. Vedeli sme, že doma pred našimi fanúšikmi vyhráme.
Bol to jednoducho neuveriteľný večer pre celý klub. Som tu šesť - sedem mesiacov a vidím, aký je to prepojený klub – fanúšikovia, hráči aj realizačný tím – a som za všetkých nesmierne šťastný,“ tešil sa anglický obranca Štrasburgu Ben Chilwell v rozhovore pre web Konferenčnej ligy.
Súperi Slovana proti sebe
Štrasburg čaká v semifinále Rayu Vallecano. Španielsky tím postúpil napriek prehre 1:3 v odvete v Aténach proti AEK, na domácom trávniku totiž predtým zvíťazil 3:0.
Napriek prehre v odvete sa v semifinále európskej súťaže, prvýkrát v klubovej histórii, predstaví aj Crystal Palace, ktorý vyradil Fiorentinu po víťazstve 3:0 v Londýne a prehre 1:2 vo Florencii.
Prvýkrát po siedmich rokoch sa tak do semifinále európskych pohárov neprebojoval žiadny taliansky klub.
„Je to neuveriteľné, naozaj neuveriteľné pre tento futbalový klub. Minulú sezónu sme mali výnimočnú a aj napriek niektorým ťažkým momentom v tejto sezóne sme sa dokázali dostať do semifinále.
Práve teraz začíname naberať správnu formu v správnom čase, čo je fantastické,“ povedal podľa webu KL Dean Henderson, brankár a kapitán Crystal Palace. „Verím, že môžeme dokázať niečo naozaj špeciálne,“ dodal pre TNT Sports.
Účastníkovi Premier League bude v semifinále čeliť ukrajinský Šachtar Doneck. Víťaz Pohára UEFA z roku 2009 zvíťazil v prvom zápase v Krakove 3:0, a tak mu na postup stačila aj remíza 2:2 na štadióne AZ Alkmaar.