Weiss ho veľmi chcel, ale vyletel v Česku. Je to najnenápadnejšia hviezda, tvrdí expert

„Pripisujem to najmä nie príliš sympatickému štýlu hry. Hollý nie je hráč, ktorý by vás ohromil svojou obrovskou kvalitou na lopte.

Je to skôr buldog, ktorý sa vyžíva v tvrdých súbojoch a dobrom prehľade v poli. Stačí sa pozrieť na jeho góly, ktoré často zakončuje do prázdnej brány alebo pretláča za čiaru,“ pokračoval Černík.

„Nedá sa povedať, že by sa Jablonec pri strieľaní gólov spoliehal na neho, tím má veľa strelcov, ale on je nesmierne dôležitý."

Hollý je odchovancom Bánoviec nad Bebravou a Trenčína. V slovenskej lige pravidelne nastupoval už od sedemnástich.

„Nepamätám si, kedy v Jablonci vyzeral zle, ale jeho góly sú často založené na výkone celého tímu a kvalite okolo neho. Teraz má nad sebou Lamine Jawa, silného a rýchleho útočníka, pod ktorým sa mu musí veľmi dobre pracovať."

"Zo svojej pozície nemá problém stiahnuť sa do dvojčlennej zálohy a pomáhať so stredom poľa. Svojím štýlom pripomína Ondreja Lingra alebo Pavla Šulca - strelec, ktorému najviac vyhovuje pozícia podhrotového hráča,“ pokračoval v analýze Černík.

Slavia či Plzeň?

„Rád by som ho videl vo väčšej vzorke v tíme, ktorý hrá s loptou zaujímavejšie v rozohrávke ako Jablonec, ale myslím si, že jeho potenciál je určite napríklad v Nemecku, a to aj v jeho veku.

Medzitým by však mal prísť nejaký medzistupeň a vzhľadom na vyššie spomenutých hráčov by som sa nečudoval, keby ho sledovala Plzeň alebo Slavia. Najmä ak v lete odíde Šulc, mal by byť pre Plzeň cieľom číslo jeden,“ myslí si Černík.