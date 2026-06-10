Nečakaný výsledok kongresu o dejisku MS. Oznámenie verdiktu sprevádzalo bučanie a piskot

Na snímke nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo.
Na snímke nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 22:05
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FIS neoznámila hostiteľa MS v severských disciplínach v roku 2031.

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) v stredu na svojom kongrese v Belehrade prekvapujúco neoznámila hostiteľa majstrovstiev sveta v severských disciplínach v roku 2031.

Rada FIS sa nedokázala rozhodnúť medzi dvojicou kandidátov Oberstdorf a Planica. Zatiaľ zostáva nejasné, kedy prijme rozhodnutie.

Oznámenie o odložení verdiktu sprevádzalo podľa agentúry DPA bučanie a piskot. Podľa hovorcu sa zrejme ani jednému z kandidátov nepodarilo jednoznačne zvíťaziť. Oberstdorf by v prípade úspešného zvolenia hostil MS v severskom lyžovaní už štvrtýkrát.

FIS ďalej informovala, že Vikersund uspel ako jediný uchádzač o usporiadanie majstrovstiev sveta v letoch na lyžiach v roku 2030.

Jedným z bodov štvrtkového programu v Belehrade bude aj voľba prezidenta FIS. Podľa agentúry APA je pravdepodobné, že súčasný šéf federácie Johan Eliasch bude nahradený. ​​Jeho vyzývateľom je Alexander Ospelt z Lichtenštajnska.

Beh na lyžiach

    Na snímke nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo.
    Na snímke nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo.
    Nečakaný výsledok kongresu o dejisku MS. Oznámenie verdiktu sprevádzalo bučanie a piskot
    dnes 22:05
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