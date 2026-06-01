Slovenský útočník mení klub v českej lige. Doteraz hral výhradne za Baník Ostrava

Ladislav Almási (Autor: bohemians.cz)
ČTK|1. jún 2026 o 19:46
Podpísal v novom pôsobisku zmluvu do leta 2029.

Slovenský futbalista Ladislav Almási prestúpil pol roka pred koncom zmluvy v Baníku Ostrava do iného prvoligového klubu Bohemians Praha 1905.

Dvadsaťsedemročný útočník podpísal v novom pôsobisku zmluvu do leta 2029 a stal sa prvou letnou posilou „Klokanov“. Obe kluby o tom informovali na svojich webových stránkach.

Almási doteraz v českej lige hral výhradne za Baník. Za Slezanov nastúpil v 80 zápasoch, v ktorých strelil 26 gólov.

Najviac sa mu darilo hneď v úvodnej sezóne 2021/22, v ktorej zaznamenal 16 gólov. V uplynulej sezóne ho trápili zdravotné problémy, v najvyššej súťaži nastúpil naposledy začiatkom novembra.

