Čelili esám veľkoklubov, ktoré stoja desiatky miliónov. Mladí Slováci zaskočili svet

BRATISLAVA. Bol to síce iba prípravný zápas, ale aj tak je to ojedinelá vec. Futbalisti Slovenska do 21 rokov senzačne vyhrali na pôde Španielska 2:0.

Prvý gól dal útočník MŠK Žilina Timotej Jambor, druhý Adrián Kaprálik. Aj on je hráč Žiliny, ale je na hosťovaní v Górniku Zabrze.