Na Slovensku trénoval Košice a Podbrezovú. Po konci v Slovácku zamieril v Česku ku konkurencii

Roman Skuhravý.
Roman Skuhravý. (Autor: TASR)
ČTK|10. jún 2026 o 15:57
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Ostrava skončila v prvej lige na predposlednom mieste.

Novým trénerom futbalistov Ostravy sa stal Roman Skuhravý. Doterajší kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, ktorý tím zachránil v baráži.

Klub na svojej webovej stránke informoval, že Skuhravý podpísal viacročnú zmluvu. Ostrava skončila v prvej lige na predposlednom mieste a následne zvládla barážový dvojzápas proti Táborsku.

Baráž hralo aj štrnáste Slovácko, ktoré si zabezpečilo záchranu proti Artisu Brno. Ostravčania počas sezóny vystriedali štyroch trénerov. Baník najskôr v októbri opustil Pavel Hapal, ktorého nahradil Tomáš Galásek.

Ani ten však na lavičke nevydržal dlho – po štyroch mesiacoch ho v polovici februára vystriedal Ondřej Smetana. Pod jeho vedením sa Slezania prebojovali do semifinále domáceho pohára, v ktorom podľahli Karvinej.

Keď však v ligovej súťaži klesli na posledné miesto, koncom apríla nastúpil Dvorník. Podľa klubového webu mal podpísanú dlhodobú zmluvu.

Ostrava naposledy zostúpila pred desiatimi rokmi, pričom v predchádzajúcej sezóne obsadila tretie miesto.

Česko

    Roman Skuhravý.
    Roman Skuhravý.
    Na Slovensku trénoval Košice a Podbrezovú. Po konci v Slovácku zamieril v Česku ku konkurencii
    dnes 15:57
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