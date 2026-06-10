Na Slovensku trénoval Košice a Podbrezovú. Po konci v Slovácku zamieril v Česku ku konkurencii

Novým trénerom futbalistov Ostravy sa stal Roman Skuhravý. Doterajší kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, ktorý tím zachránil v baráži.
Klub na svojej webovej stránke informoval, že Skuhravý podpísal viacročnú zmluvu. Ostrava skončila v prvej lige na predposlednom mieste a následne zvládla barážový dvojzápas proti Táborsku.
Baráž hralo aj štrnáste Slovácko, ktoré si zabezpečilo záchranu proti Artisu Brno. Ostravčania počas sezóny vystriedali štyroch trénerov. Baník najskôr v októbri opustil Pavel Hapal, ktorého nahradil Tomáš Galásek.
Ani ten však na lavičke nevydržal dlho – po štyroch mesiacoch ho v polovici februára vystriedal Ondřej Smetana. Pod jeho vedením sa Slezania prebojovali do semifinále domáceho pohára, v ktorom podľahli Karvinej.
Keď však v ligovej súťaži klesli na posledné miesto, koncom apríla nastúpil Dvorník. Podľa klubového webu mal podpísanú dlhodobú zmluvu.
Ostrava naposledy zostúpila pred desiatimi rokmi, pričom v predchádzajúcej sezóne obsadila tretie miesto.