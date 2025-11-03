Fantastický Greif, reval komentátor. Ukázal výnimočný zákrok, dostal cenu pre muža zápasu

BRATISLAVA. „Fantastický Greif!“ kričal komentátor Nova Sport, keď Dominik Greif v závere zápasu zneškodnil strelu, ktorá mala všetky parametre víťazného gólu.
Bol to reflex, inštinkt a pokoj v jednom okamihu. Lyon vďaka nemu neprehral.
Slovenský brankár podal výkon, ktorý sa nehodnotí číslami, ale dôverou. Tou, ktorú vyžaruje do obrany, keď sa tím ocitne pod tlakom.
Olympique Lyon remizoval v 11. kole francúzskej Ligue 1 v Bretónsku na ihrisku Brestu 0:0.
„Kľúčové zákroky, upokojujúca práca nôh. Ak Lyon vybojoval remízu, bolo to najmä vďaka nemu,“ chválil Slováka server lyonfoot.com.
Oslabený Lyon, odolný Greif
Zápas sa pre hostí skomplikoval už v 7. minúte – červená karta pre obrancu Hansa Hateboera zmenila scenár. Odvtedy bolo jasné, že pre Lyon bude remíza úspechom.
Greif najprv dvakrát rýchlo zareagoval po strelách Ajorqueho a Mboupa. Potom v 82. minúte, keď sa Labeau Lascary dostal za obranu, zasiahol v rozhodujúcej chvíli.
Francúzsky denník L’Équipe ocenil jeho sústredenie a stabilitu. Žiadne zbytočné gestá, len prítomnosť a načasovanie.
Greif bol oficiálne vyhlásený za muža zápasu. Dostal cenu. Čelil trinástim strelám, z toho tri mieriace na bránu – všetky zlikvidoval.
Bol to jeho desiaty zápas za Lyon, pričom šesťkrát udržal čisté konto.
V Ligue 1 to bolo už tretíkrát, čo bránu uzamkol.
VIDEO: Zostrih zápasu Lyon - Brest
Greif: Tím bol silný fyzicky aj psychicky
Lyon je momentálne šiesty so štvorbodovou stratou na PSG, no práve brankár z Bratislavy je jedným z hlavných dôvodov, prečo tím drží krok s elitou.
„Bol to ťažký zápas, najmä po červenej karte. Chceli sme vyhrať, ale tím bol silný, fyzicky aj psychicky,“ povedal po zápase Greif.
„V polčase nám tréner povedal, aby sme pokračovali. Dnes večer sme odviedli dobrú prácu. Vytvorili sme si šance, zahrali sme viacero rohov, ten bod má svoju cenu,“ dodal.
Hovoril pokojne, bez eufórie. Presne tak, ako pôsobil počas zápasu.
Transfer, ktorý mal byť rizikom
Dvadsaťosemročný Greif prišiel do Lyonu pred sezónou z RCD Mallorca.
Francúzsky klub zaplatil podľa L’Équipe približne štyri milióny eur, s bonusmi do výšky 1,5 milióna.
Prišiel ako náhrada za Lucasa Perriho, ktorého Lyon predal do Leedsu za 16 miliónov.
Niektorí fanúšikovia to považovali za risk. Po desiatich zápasoch sa ukazuje, že to bol dobrý ťah.
Vo Francúzsku rastie, no v slovenskej reprezentácii naposledy chýbal.
Pred zápasom so Severným Írskom sa dostal do sporu s trénerom Francescom Calzonom a z nominácie vypadol.
Kým vo Francúzsku ho chvália za prístup a disciplínu, doma čaká, či sa situácia upokojí.