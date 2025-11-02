Sauer dostal opäť dôveru v základnej zostave Toulouse, útočník Rennes hviezdil proti Štrasburgu

Slovenský stredopoliar odohral 60 minút.

PARÍŽ. Futbalisti Toulouse remizovali v 11. kole francúzskej Ligue 1 s Le Havre 0:0. Na domácej strane odohral 60 minút slovenský stredopoliar Mário Sauer. Toulouse je v tabuľke na deviatej priečke s 15 bodmi.

Stade Rennes triumfovalo nad Racingom Štrasburg 4:1. Hetrikom sa blysol útočník Esteban Lepaul. Domáci tím naplno bodoval po šiestich dueloch, v ktorých primárne zbieral remízy.

Ligue 1 - 11. kolo

Stade Rennes - Racing Štrasburg 4:1 (2:0)

Góly: 9., 48. a 60. Lepaul, 35. Meite - 77. Nanasi

FC Nantes - FC Metz 0:2 (0:0)

Góly: 82. Abuašvili, 89. Diallo

FC Toulouse - AC Le Havre 0:0

/M. Sauer (Toulouse) hral do 60. minúty/

OSC Lille - SCO Angers 1:0 (1:0)

Gól: 45.+2 Correia

RC Lens - FC Lorient 3:0 (1:0)

Góly: 6. Edouard, 77. Said, 89. Baidoo

