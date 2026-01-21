Nová os očarila Francúzsko. Slovák umne začal, Čech akciu geniálne zavŕšil

Podmaňujú si Francúzsko. A už to nie je náhoda ani krátkodobý výkyv formy. V bráne žiari Slovák, v ofenzíve čaruje Čech – a keď bolo treba rozhodnúť, opäť to potvrdili.
Víťazný gól v nedeľňajšom zápase proti Brestu (2:1) nebol len peknou akciou, bol symbolom toho, kto dnes Lyon skutočne ťahá.
Celé sa to začalo tam, kde sa zápasy často nelámu v štatistikách, ale v hlave.
Dominik Greif nezdržiaval, nečakal na pokyny z lavičky, nehral na istotu. Zdvihol hlavu a okamžite rozbehol protiútok. Presne tak, ako to robia brankári, ktorí si veria. O pár sekúnd neskôr už Pavel Šulc oslavoval brilantný gól.
Slovák akciu založil, Čech ju vyriešil. Jednoduché. Smrteľné.
„Dominik Greif rýchlo prihral a Afonso Moreira mi dal dobrú loptu. Potom ma brankár bránil a ja som Moreiru nevedel nájsť. Tak som si pomyslel: ‚Čo mám teraz robiť?‘ Tak som vystrelil a takto to dopadlo,“ opisoval Šulc famózny zásah z ostrého uhla.
Chladnokrvný Pavelito
Šulc pri zakončení ukázal všetko, čím si postupne podmaňuje Ligue 1. Prehľad, pokoj, inštinkt. Postrážil si ofsajd, jedným dotykom si urobil priestor, druhým obišiel obrancu a tretím už riešil brankára. A keď sa vyhnal do ostrého uhla? Žiadna panika. Len presná strela k zadnej žrdi.
„Chladnokrvné,“ okomentoval situáciu klub na sociálnych sieťach. Podľa dát spoločnosti Wyscout mala táto šanca hodnotu očakávaných gólov xG 0,4.
Zábery mimoriadne podareného gólu okamžite zaplavili sociálne siete. Francúzsky denník L’Équipe ho označil za „brilantný moment“.
Český reprezentačný stredopoliar, ktorého fanúšikovia po posledných výkonoch prezývajú „Pavelito“, dostal v zápasovom hodnotení najvyššie známky s výstižným komentárom: „Všadeprítomný Šulc.“
Strelecká elita
Prišiel ako nenápadný chlapec, dnes je z neho jeden z hlavných ťahúňov tímu. Šulc sa postaral už o tretinu ligových gólov Lyonu a nedeľným výkonom sa posunul medzi troch najlepších strelcov Ligue 1.
Aktuálne má na konte deväť ligových zásahov, čím sa dotiahol na Estebana Lepaula z Rennes. Pred nimi sú už len Joaquin Panichelli zo Štrasburgu (10) a Mason Greenwood z Olympique Marseille (12).
VIDEO: Gól Pavla Šulca
Rozbor jeho gólov je pôsobivý. Šulcovi je prakticky jedno, čím skóruje – päťkrát pravou nohou, raz ľavou a trikrát hlavou. Gólovo sa presadí v priemere každých 109 minút a proti Brestu zaznamenal už šiesty zásah v posledných siedmich súťažných zápasoch.
Lyon zaznamenal tretiu ligovú výhru v rade a posunul sa na štvrtú priečku, ktorá momentálne znamená miestenku do kvalifikácie Ligy majstrov.
„Musíme stále stúpať tabuľkou hore,“ povedal Šulc.
Český darček
Z odchovanca Viktórie Plzeň sa stáva hviezda Ligue 1. Český strelec je hlavnou témou francúzskych médií.
L’Équipe ho umiestnil na titulnú stranu s titulkom Le Tchèque cadeau – slovnou hračkou, ktorú možno čítať ako „Český darček“, ale aj ako „darčekový poukaz“.
Eurosport vyzdvihuje jeho spoľahlivosť, denník Le Progrès oceňuje jeho energiu a inštinkt.
„Je jednoducho iný. Jeho hra nie je technicky vycibrená, ale je nesmierne efektívna, neustále pracuje pre tím a vyzerá to, že priamo priťahuje loptu. Keď robí rozhodnutia, je veľmi efektívny. Je to pre nás veľmi dôležitý hráč,“ hodnotí tréner Paulo Fonseca.
Šulc prestúpil do Lyonu z Viktorie Plzeň v lete 2025 za 7,5 milióna eur, s bonusmi až do výšky 10 miliónov, a podpísal zmluvu do roku 2029. V tejto sezóne má na konte 12 gólov a 5 asistencií vo všetkých súťažiach.
Viackrát muž zápasu
Rovnako dôležitou postavou je však Dominik Greif. Dvadsaťosemročný slovenský brankár prišiel do Lyonu z RCD Mallorca krátko pred štartom sezóny. Klub zaňho zaplatil približne 4 milióny eur, plus bonusy do výšky 1,5 milióna.
Greif bol viackrát vyhlásený za muža zápasu a až deväťkrát si udržal čisté konto, z toho šesťkrát v Ligue 1.
„Je skvelé mať takého brankára, potrebujeme od neho takéto výkony,“ chválil Slováka Šulc.
Lyon dnes stojí na pevnej osi. Slovenský brankár dodáva istotu, český ofenzívny líder rozdielovosť. A ich posledná spoločná akcia proti Brestu bola ďalším dôkazom, že keď Greif založí akciu a Šulc ju zakončí, Francúzsko sa pozerá.