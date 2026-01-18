Vek je proti nemu, čísla sú na jeho strane. Slovák ovládol najlepšiu ligu sveta

V januári oslávil 37. narodeniny a je najstarším brankárom, ktorý aktuálne chytá v Premier League.
Aj v rámci piatich najlepších európskych líg patrí medzi najstarších aktívnych brankárov, čo robí jeho výkony ešte obdivuhodnejšími. V prebiehajúcej sezóne má navyše najviac úspešných zákrokov v celej súťaži – 85.
V rozhovore pre Sportnet v minulosti prezradil svoj každodenný režim. Možno aj preto pôsobí stále tak sviežo.
„Po zobudení si dám ihneď ľadovú sprchu, asi na dve minúty. Po každom tréningu podstúpim strečing. Bez toho to nejde. A potom zopakujem strečing aj večer.“
Martin Dúbravka dnes nie je výnimka. Je dôkaz, že vek v modernom futbale nemusí byť verdiktom, ale len číslom.
V súťaži posadnutej rýchlosťou, mladosťou a okamžitým efektom stojí v bráne hráč, ktorého by systém už dávno mal „vyriešeného“. Lenže realita ho vyvracia každým zápasom.
Séria zákrokov
Slovák, v ružovom drese, bol hlavným hrdinom Burnley, ktorý v sobotňajšom zápase 22. kola Premier League remizoval na pôde slávneho FC Liverpool 1:1. Hostia čelili výraznej prevahe úradujúceho majstra, no napokon získali mimoriadne cenný bod v boji o záchranu.
„Urobil sériu skvelých zákrokov, aby udržal Liverpool na jedinom góle. Najviac mi utkvel v pamäti zákrok na Ekitikeho a zákrok v plnom rozbehu proti Wirtzovi,“ napísal Matt Scrafton z Burnley Express.
Osem zákrokov, tri v šestnástke, vysoké známky. Špecializovaný server Sofascore mu dal osmičku, to isté Burnley Express.
Dúbravka neukázal iba reflexy. Proti Liverpoolu urobil 56 dotykov s loptou, viac z hráčov Burnley ich mal iba Lucas Pires. Aj v tomto detaile sa ukazuje brankár, ktorý nezavadzia hre, ale ju formuje.
Veľké uznanie
„Hoci Martin Dúbravka podal v bráne inšpiratívny výkon, nie je to tak, že by Liverpool premrhal množstvo tutoviek,“ upozornil Scrafton. Pridal aj ďalší rozmer:
„Hráči Burnley si zaslúžia veľké uznanie za to, ako bránili svoju bránkovú čiaru, často blokovali strely, aby ochránili svoju bránku, ako keby na tom závisel ich život.“
A práve tu sa láme pointa. Nešlo o zápas plný darovaných šancí, ale o sústavný tlak, v ktorom brankár musí byť mentálne prítomný nepretržite. Žiadne hluché miesta, žiadne vypnutia. Jediný omyl by znamenal prehru.
VIDEO: Zákroky Martina Dúbravku
„Museli sme bojovať a byť trpezliví. Bol to pre mňa rušný zápas, ale to je moja práca a dôvod, prečo som tu. Obrancovia mi pomohli s niekoľkými odkopmi z bránkovej čiary a ja som sa im potom snažil pomôcť so zákrokmi a udržať nás v hre. Museli sme sa neustále sústrediť,“ opisoval Dúbravka.
Dali do toho všetko
Burnley pritom nebolo dokonalé. V útoku chýbala odvaha, v prvom polčase až príliš veľký rešpekt.
„Áno, technicky vzaté hovoríme o úradujúcich majstroch, ale nie je to ten istý Liverpool, ktorý pred pol rokom zdvihol trofej,“ zaznelo v hodnotení Scraftona. Lenže ani to nemení fakt, že bod z Anfieldu si treba zaslúžiť.
„Do tohto zápasu sme vložili všetko – ducha, úsilie, tvrdú prácu. Bolo to vidieť od prvej minúty až do konca,“ povedal Dúbravka. A dodal vetu, ktorá presne vystihuje sezónu Burnley:
„Myslím si, že počas sezóny sme si zaslúžili viac takýchto výsledkov. Dnes sa to vyplatilo a som rád, že som mohol zohrať svoju úlohu," tvrdil slovenský brankár.
V priebehu jedného týždňa Burnley s Dúbravkom v bráne obralo o body Manchester United (2:2) aj Liverpool (1:1).
Klub je stále v pásme zostupu, ale už nie v pásme rezignácie. A Dúbravka? Ten je dnes nie symbolom prežívania, ale dôvodom, prečo Burnley ešte verí.
V lige hviezd, miliárd a okamžitých riešení patrí medzi výrazné postavy aj 37-ročný Slovák.