V ostro sledovanej dohrávke tretí kruto trestal druhého. Obaja chcú titul

DOLNÉ KRŠKANY. Vlani snáď najkvalitnejšia najnižšia krajská súťaž naprieč Slovenskom, nitriansko-topoľčianska šiesta liga Stred má v aktuálnej sezóne už iba štrnásť účastníkov.
Je teda o štyri kolá chudobnejšia, má o mesiac dlhšiu zimnú prestávku a jeseň sa v nej končí o dva týždne skôr, kým jar štartuje s dvojtýždňovým oneskorením v porovnaním s plnohodnotnou 16-člennou súťažou.
To aj preto, že vlani siedme Jacovce boli v lete preradené do novovytvorenej šiestej ligy Severovýchod ZsFZ, ktorá ešte ani nezačala a už z nej vystúpil jeden z prihlásených účastníkov Čermany.
Hlavným dôvodom prečo stratila obdivovaná súťaž čosi na vlaňajšej sile však bol najmä odchod jej dvoch top tímov.
Do vyššej súťaže totiž nepostúpil - ako suverén bez jedinej prehry - iba majstrovský AC Nitra, ktorý išiel do
piatej ligy Juhovýchod (aktuálne o skóre druhý), ale aj vicemajstrovský FC Topoľčany, ktorý už hrá o špicu v piatej lige Severozápad.
Z nitriansko-topoľčianskej šiestej ligy, ktorá vznikla pred jedenástimi rokmi a mala naozaj pravý futbalový cveng, zostala teda súťaž, ktorú bude zo spodu dopĺňať už iba jeden oblastný zväz.
Aktuálne v nej hrá jedenásť tímov z okresu Nitra, ďalej Volkovce, ako céčko FC ViOn Zlaté Moravce a Žitavany z okresu Zlaté Moravce a ešte Horná Kráľová zo Šalianskeho okresu. Tieto tri okresy zastrešuje jeden z najväčších a treba dodať, že aj najaktívnejších Oblastných futbalových zväzov, ktorý sídli v krajskej Nitre.
Dohrávaný šláger kola
V stredajšej dohrávke štvrtého šiestoligového kola hostil v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany tretí druhého a na futbalový ťahák lákali aj nové mená na oboch súpiskách, ktoré pribudli toto leto.
Vlani bronzový ŠK Nitra-Dolné Krškany, ktorý jediný dokázal ako-tak držať krok so spomínanou dvojicou AC Nitra, FC Topoľčany, si teraz trúfa postúpiť vyššie, pretože „ariáni“ nakúpili kvalitnu.
Odchovanec FC Nitra, zadák Jaroslav Machovec prišiel z piatoligového rakúskeho Kittsee, skúsený Martin Hrebík z tímu vlaňajšieho šampióna AC Nitra, Viktor Hoffej z konkurenčních Nitrianskych Hrnčiaroviec, kanonier Jakub Záhon z rovnako šiestoligových Zbehov a krajný bek Dávid Petráš z inej skupiny šiestej ligy, z Bánova.
V pohári vytrápili druholigistu
Nadupané Krškany začali sezónu vynikajúco, ešte pred úvodným kolom vyradili v prvom kole Slovnaft Cupu švrtoligovú Šoporňu po domácom víťazstve 2:1, no a v šiestoligovej premiére dokázali zvíťaziť v ťaháku kola v podobne posilnených Kolíňanoch 4:3, aj vďaka polhodinovej presilovke o jedného hráča.
Hornú Kráľovú potom na vlastnom trávniku zdolali vysoko 5:0, no v treťom kole prehrali 5:3 v Zbehoch, ktorým zlanárili spomínaného strelca Jakuba Záhona, autora úvodného gólu.
Včera dohrávaný zápas proti Klasovu si Krškany preložili kvôli početnej maródke a Klasovčania im vyšli v ústrety.
Minulý týždeň v stredu už hrali zápas druhého kola Slovenského pohára, na ktorý pricestovali druholigové Malženice. Na pohárový sviatok sa hráči ŠK pripravili a po voľnom víkende boli blízko pohárovej senzácie, keď po výsledku v riadnom hracom čase 1:1 musela rozhodnúť až penaltová lotéria. V nej uspeli predsa len druholigisti od Trnavy (2:3), ktorým spadol veľký kameň zo srdca.
V piatom kole zvíťazili Dolné Krškany uplynulú sobotu u nováčika vo Veľkom Cetíne (1:0) po rýchlom góle kanoniera Juraja Jančiara.
Klasov už majstrom bol
Na súboj deväťbodových z čela tabuľky prichádzal rešpektovaný Klasov tiež výrazne posilnený.
Po vlaňajšom ústupe z pozícií a konečnom ôsmom mieste si Klasovčania od tohto ročníka veľa sľubujú a po jasnom víťazstve v piatom kole doma nad Rišňovcami (9:0) a predtým aj nad ďalším nováčikom z okresu Žitavanmi (4:0) boli jeho hráči aj dobre naladení.
Po nováčikovskej sezóne 2022/23 a siedmom mieste v krajskej súťaži bol pyšný Klasov vo výbornom rozpoložení najmä v nasledujúcom ročníku, keď sa stal majstrom šiestej ligy, no postup do vyššej súťaže vtedy odmietol.
Teraz však má dedina od Vrábľov opäť raz odvážnejšie plány a jej vedenie sa v letnom prestupovom okne veru činilo.
Mančaft vyložene skúsených hráčov, za ktorý chytá už štvrtý rok exligový odchovanec FC Nitra a bývalý reprezentačný brankár Štefan Senecký (45), ktorý bol sedem rokov v tureckej lige, posilnil v lete Dávid Hamar (34), ktorý sa vrátil domov z FC ViOn Zlaté Moravce B-Vráble.
Z majstrovského AC Nitra prišiel vysoký zadák Vladimír Kochan (31), z konkurenčných Kolíňan skúsený odchovanec FC Nitra Matúš Turan (36), z piatoligových Veľkých Uheriec ofenzívny rýchlik Adam Zita (25) a z Branču urastený stredný obranca Matúš Vrábel (36). Z piatoligového Hlohovca Lukáš Ďuriš (37), no a brankár
Miroslav Géci (25) prišiel na hosťovanie zo šiestoligových Nevidzian.
Škola z efektivity a 4:0
V strede týždňa prišlo na šiestu ligu 420 divákov, ktorí sledovali nevídanú efektivitu takticky zrelých domácich, kým Klasovčania sa starali o futbalovosť.
Patril im nielen úvod, ale pod režisérskou taktovkou letnej posily Malúša Turana aj celá prvá polhodina hry.
V úvode zaujal zákrok bývalého reprezentačného brankára Štefana Seneckého, ktorý odvrátil praobyčajný priamy kop domáceho Martina Hrebíka z 20 metrov volejbalovým bagrom.
Futbalovejší hostia sa nadychovali po rohu, dlhom aute i strele Turana konečne k úderu, no pevná obrana Krškán ich do vážnejších šancí stále nepúšťala.
Naopak, v 35. minúte po signáli z priameho kopu a dvoch hlavičkách takmer udreli domáci. Vtedy už Dolné Krškany hru vyrovnali a Senecký musel z blízka boxovať jedovku Juraja Jančiara na roh.
Domáci si nechali tvrdý úder až na 44. minútu, keď pohotový Jozef Sova po pokuse Jančiara otvoril gólový účet – 1:0.
Krutý výsledok
Aj druhé dejstvo začali aktívnejšie Klasovčania, lenže účinná taktika a hlavne poctivá defenzíva ŠK slávili opäť úspech.
Domáci dostali po obrátke prvýkrát loptu na hranicu šestnástky až po desiatich minútach hry, keď sa po dlhom centri z priameho kopu od autovej čiary objavil na hrote vysoký stopér Jaroslav Machovec, ktorého hlavička zo 16 metrov zapadla do vinkla – 2:0.
To už hostí vyviedlo z mieri, Juraj Jančiar po úniku skúsene povedľa brankára po zemi zvýšil už na 3:0 a štvorgólové dielo dokonal striedajúci Jakub Záhon, ktorý dorazil nielen loptu do siete, ale kruto aj hostí z Klasova. Tí sa na vlastnej koži presvedčili, že futbal sa nehrá na krásu.
Machovec: Klasov šance nemal
Všetkými masťami mazaný 38-ročný stopér Jaroslav Machovec prišiel z piatoligového rakúskeho Kittsee ako najväčšia predsezónna posila Dolných Krškán. Vo
včerajšej dohrávke štvrtého kola a vysokom víťazstve 4:0 proti Klasovu sa v stopérskej dvojici s Marekom Hrnčárom vôbec nenudil, vysokánsky Machovec však strelil aj gól na 2:0, ktorý definitívne vyviedol pracovitých hostí z akej-takej rovnováhy.
„Naša predzápasová taktika bola jasná, v prvom rade hrať disciplinovane vzadu, súpera nepúšťať pokiaľ možno do vážnějších šancí a pri každej príležitosti sa pokúšať o rýchle útočné výpady. Toto všetko sa nám viac-menej darilo, navyše, dali sme štyri góly, takže sa tešíme z ďalšieho cenného víťazstva,“ sumarizoval zápasový dej spokojný líder kabíny.“
Hostia však ovládli celú prvú pohodinu hry, oponujeme. „Hrali sme v bloku a vlastne sme ich do ničoho vážnejšieho nepustili. Skrátka, súper hral u nás jalový futbal. Pre diváka sú podstatné góly a body. My sme dali štyri, vysoko vyhrali a od zajtra sa budeme pripravovať na ďalšieho súpera.“
Hlavičkové kladivo Machovec sa zapísalo aj do streleckej listiny dôležitým gólom na 2:0. „Po dlhom priamom kope Martina Hrebíka som bol trochu aj prekvapený, že lopta ku mne prešla cez vysokého obrancu Kochana, vtedy som už videl odokrytý pravý
kút brány Štefana Seneckého a potešilo ma, že som trafil vinkel,“ zakončil ťahúň mužstva, ktorý chce útočiť na najvyšší stupienok súťaže.
Víťazné Dolné Krškany strácajú na stopercentné Volkovce tri body, v nedeľu majú doma štvrté Nitrianske Hrnčiarovce, kým líder ide na zlatomoravecké okresné derby do jedenástych Žitavian.
Kostoláni: Zlepšiť efektivitu
Trénerom FC Mosap Klasov je 42-ročný odchovanec FC Nitra Marek Kostoláni, ktorého futbalové dvojča Peter Kostoláni trénovalo ešte vlani konkurenčné Čeľadice, kým ich otec, bývalý prvoligový obranca Nitry a Žiliny Jaroslav Kostoláni trénuje najnovšie Veľký Lapáš.
Klasov ukázal v Dolných Krškanoch, že jeho skúsení futbalisti si s loptou rozumejú, problémom však bolo, že gólové šance si nevypracovali.
„Je to tak, hru v strede poľa sme dlho ovládali, ale do nebezpečných priestorov pred bránou sme sa dostávali ťažko.
Dovolím si tvrdiť, že ak by sa nám za stavu 0:0 podarilo skórovať, domácich by sme dostali do diametrálne inej situácie. Naopak, mužstvu uškodil gól do šatne, keď nám na päťke zbúral silný hrotový útočník Juraj Jančiar
dvoch obrancov a po skrumáži šli do vedenia domáci,“ opísal jeden z kľúčových momentov šlágra kouč Kostoláni.
Predpokladám, že pri vyrovnanom stave by Dolné Krškany trochu znervózneli, takto sme museli zariskovať my a zmeniť rozostavenie zo 4 – 5 – 1 na 4 – 4 – 2. Góly však dával súper, ktorý má výhodu v tom, že má až štyroch-piatich gólových hráčov, ktorí bývajú produktívni.“
Aj Klasov chce útočiť na titul
Tretí Klasov ide v sobotu na ďalší šláger kola do piatych Kolíňan. „Už v kabíne v Krškanoch sme si k tomu stihli niečo povedať, v Kolíňanoch sa nám zvyklo dariť, nielen preto tam ideme vyhrať. Bodové rozostupy na špici tabuľky nie sú veľké, pokúsime sa udržať hore.“
V strede poľa Klasova zaujal vynikajúci režisér hry Matúš Turan. „Matúš je pre nás naozaj veľkou posilou, v strede ihriska dokáže meniť tempo hry, zvykne byť aj gólový a taktiku prispôsobujeme v istých fázach hry podľa neho.“
Na hru Klasova sa dobre pozerá, ak vylepší efektivitu nielen proti nováčikom z okresu, ale aj silnejším súperom, môže rúbať vysoko. Čo je cieľom klubu, zisťoval Sportnet záverom.
„Budeme sa pokúšať zaútočiť na najvyššiu priečku,“ znelo jasne od bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska.