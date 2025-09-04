    V ostro sledovanej dohrávke tretí kruto trestal druhého. Obaja chcú titul

    ŠK Nitra-Dolné Krškany, nový vicelíder šietej ligy Stred po víťazstve 4:0.
    ŠK Nitra-Dolné Krškany, nový vicelíder šietej ligy Stred po víťazstve 4:0. (Autor: Dominik Motúz)
    Marián Dragúň|4. sep 2025 o 14:10
    ShareTweet0

    Vlani bronzový tím je už druhý a myslí na postup.

    DOLNÉ KRŠKANY. Vlani snáď najkvalitnejšia najnižšia krajská súťaž naprieč Slovenskom, nitriansko-topoľčianska šiesta liga Stred má v aktuálnej sezóne už iba štrnásť účastníkov.

    Je teda o štyri kolá chudobnejšia, má o mesiac dlhšiu zimnú prestávku a jeseň sa v nej končí o dva týždne skôr, kým jar štartuje s dvojtýždňovým oneskorením v porovnaním s plnohodnotnou 16-člennou súťažou.

    To aj preto, že vlani siedme Jacovce boli v lete preradené do novovytvorenej šiestej ligy Severovýchod ZsFZ, ktorá ešte ani nezačala a už z nej vystúpil jeden z prihlásených účastníkov Čermany.

    Hlavným dôvodom prečo stratila obdivovaná súťaž čosi na vlaňajšej sile však bol najmä odchod jej dvoch top tímov.

    Do vyššej súťaže totiž nepostúpil - ako suverén bez jedinej prehry - iba majstrovský AC Nitra, ktorý išiel do

    piatej ligy Juhovýchod (aktuálne o skóre druhý), ale aj vicemajstrovský FC Topoľčany, ktorý už hrá o špicu v piatej lige Severozápad.

    Z nitriansko-topoľčianskej šiestej ligy, ktorá vznikla pred jedenástimi rokmi a mala naozaj pravý futbalový cveng, zostala teda súťaž, ktorú bude zo spodu dopĺňať už iba jeden oblastný zväz.

    Aktuálne v nej hrá jedenásť tímov z okresu Nitra, ďalej Volkovce, ako céčko FC ViOn Zlaté Moravce a Žitavany z okresu Zlaté Moravce a ešte Horná Kráľová zo Šalianskeho okresu. Tieto tri okresy zastrešuje jeden z najväčších a treba dodať, že aj najaktívnejších Oblastných futbalových zväzov, ktorý sídli v krajskej Nitre.

    Dohrávaný šláger kola

    V stredajšej dohrávke štvrtého šiestoligového kola hostil v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany tretí druhého a na futbalový ťahák lákali aj nové mená na oboch súpiskách, ktoré pribudli toto leto.

    Vlani bronzový ŠK Nitra-Dolné Krškany, ktorý jediný dokázal ako-tak držať krok so spomínanou dvojicou AC Nitra, FC Topoľčany, si teraz trúfa postúpiť vyššie, pretože „ariáni“ nakúpili kvalitnu.

    Odchovanec FC Nitra, zadák Jaroslav Machovec prišiel z piatoligového rakúskeho Kittsee, skúsený Martin Hrebík z tímu vlaňajšieho šampióna AC Nitra, Viktor Hoffej z konkurenčních Nitrianskych Hrnčiaroviec, kanonier Jakub Záhon z rovnako šiestoligových Zbehov a krajný bek Dávid Petráš z inej skupiny šiestej ligy, z Bánova.

    Najväčšia letná posila ŠK Nitra-Dolné Krškany Jaroslav Machovec (vpravo) v pohárovom zápase proti druholigovým Malženiciam.
    Najväčšia letná posila ŠK Nitra-Dolné Krškany Jaroslav Machovec (vpravo) v pohárovom zápase proti druholigovým Malženiciam. (Autor: OFK Dynamo Malženice)

    V pohári vytrápili druholigistu

    Nadupané Krškany začali sezónu vynikajúco, ešte pred úvodným kolom vyradili v prvom kole Slovnaft Cupu švrtoligovú Šoporňu po domácom víťazstve 2:1, no a v šiestoligovej premiére dokázali zvíťaziť v ťaháku kola v podobne posilnených Kolíňanoch 4:3, aj vďaka polhodinovej presilovke o jedného hráča.

    Hornú Kráľovú potom na vlastnom trávniku zdolali vysoko 5:0, no v treťom kole prehrali 5:3 v Zbehoch, ktorým zlanárili spomínaného strelca Jakuba Záhona, autora úvodného gólu.

    Včera dohrávaný zápas proti Klasovu si Krškany preložili kvôli početnej maródke a Klasovčania im vyšli v ústrety.

    Minulý týždeň v stredu už hrali zápas druhého kola Slovenského pohára, na ktorý pricestovali druholigové Malženice. Na pohárový sviatok sa hráči ŠK pripravili a po voľnom víkende boli blízko pohárovej senzácie, keď po výsledku v riadnom hracom čase 1:1 musela rozhodnúť až penaltová lotéria. V nej uspeli predsa len druholigisti od Trnavy (2:3), ktorým spadol veľký kameň zo srdca.

    V piatom kole zvíťazili Dolné Krškany uplynulú sobotu u nováčika vo Veľkom Cetíne (1:0) po rýchlom góle kanoniera Juraja Jančiara.

    Klasov už majstrom bol

    Na súboj deväťbodových z čela tabuľky prichádzal rešpektovaný Klasov tiež výrazne posilnený.

    Po vlaňajšom ústupe z pozícií a konečnom ôsmom mieste si Klasovčania od tohto ročníka veľa sľubujú a po jasnom víťazstve v piatom kole doma nad Rišňovcami (9:0) a predtým aj nad ďalším nováčikom z okresu Žitavanmi (4:0) boli jeho hráči aj dobre naladení.

    Po nováčikovskej sezóne 2022/23 a siedmom mieste v krajskej súťaži bol pyšný Klasov vo výbornom rozpoložení najmä v nasledujúcom ročníku, keď sa stal majstrom šiestej ligy, no postup do vyššej súťaže vtedy odmietol.

    Teraz však má dedina od Vrábľov opäť raz odvážnejšie plány a jej vedenie sa v letnom prestupovom okne veru činilo.

    Za silný Klasov chytá bývalý reprezentačný gólman Štefan Senecký.
    Za silný Klasov chytá bývalý reprezentačný gólman Štefan Senecký. (Autor: Marián Dragúň)

    Mančaft vyložene skúsených hráčov, za ktorý chytá už štvrtý rok exligový odchovanec FC Nitra a bývalý reprezentačný brankár Štefan Senecký (45), ktorý bol sedem rokov v tureckej lige, posilnil v lete Dávid Hamar (34), ktorý sa vrátil domov z FC ViOn Zlaté Moravce B-Vráble.

    Z majstrovského AC Nitra prišiel vysoký zadák Vladimír Kochan (31), z konkurenčných Kolíňan skúsený odchovanec FC Nitra Matúš Turan (36), z piatoligových Veľkých Uheriec ofenzívny rýchlik Adam Zita (25) a z Branču urastený stredný obranca Matúš Vrábel (36). Z piatoligového Hlohovca Lukáš Ďuriš (37), no a brankár

    Miroslav Géci (25) prišiel na hosťovanie zo šiestoligových Nevidzian.

    Škola z efektivity a 4:0

    V strede týždňa prišlo na šiestu ligu 420 divákov, ktorí sledovali nevídanú efektivitu takticky zrelých domácich, kým Klasovčania sa starali o futbalovosť.

    Patril im nielen úvod, ale pod režisérskou taktovkou letnej posily Malúša Turana aj celá prvá polhodina hry.

    V úvode zaujal zákrok bývalého reprezentačného brankára Štefana Seneckého, ktorý odvrátil praobyčajný priamy kop domáceho Martina Hrebíka z 20 metrov volejbalovým bagrom.

    Futbalovejší hostia sa nadychovali po rohu, dlhom aute i strele Turana konečne k úderu, no pevná obrana Krškán ich do vážnejších šancí stále nepúšťala.

    Naopak, v 35. minúte po signáli z priameho kopu a dvoch hlavičkách takmer udreli domáci. Vtedy už Dolné Krškany hru vyrovnali a Senecký musel z blízka boxovať jedovku Juraja Jančiara na roh.

    Domáci si nechali tvrdý úder až na 44. minútu, keď pohotový Jozef Sova po pokuse Jančiara otvoril gólový účet – 1:0.

    Krutý výsledok

    Aj druhé dejstvo začali aktívnejšie Klasovčania, lenže účinná taktika a hlavne poctivá defenzíva ŠK slávili opäť úspech.

    Domáci dostali po obrátke prvýkrát loptu na hranicu šestnástky až po desiatich minútach hry, keď sa po dlhom centri z priameho kopu od autovej čiary objavil na hrote vysoký stopér Jaroslav Machovec, ktorého hlavička zo 16 metrov zapadla do vinkla – 2:0.

    To už hostí vyviedlo z mieri, Juraj Jančiar po úniku skúsene povedľa brankára po zemi zvýšil už na 3:0 a štvorgólové dielo dokonal striedajúci Jakub Záhon, ktorý dorazil nielen loptu do siete, ale kruto aj hostí z Klasova. Tí sa na vlastnej koži presvedčili, že futbal sa nehrá na krásu.

    Machovec: Klasov šance nemal

    Všetkými masťami mazaný 38-ročný stopér Jaroslav Machovec prišiel z piatoligového rakúskeho Kittsee ako najväčšia predsezónna posila Dolných Krškán. Vo

    včerajšej dohrávke štvrtého kola a vysokom víťazstve 4:0 proti Klasovu sa v stopérskej dvojici s Marekom Hrnčárom vôbec nenudil, vysokánsky Machovec však strelil aj gól na 2:0, ktorý definitívne vyviedol pracovitých hostí z akej-takej rovnováhy.

    „Naša predzápasová taktika bola jasná, v prvom rade hrať disciplinovane vzadu, súpera nepúšťať pokiaľ možno do vážnějších šancí a pri každej príležitosti sa pokúšať o rýchle útočné výpady. Toto všetko sa nám viac-menej darilo, navyše, dali sme štyri góly, takže sa tešíme z ďalšieho cenného víťazstva,“ sumarizoval zápasový dej spokojný líder kabíny.“

    Hostia však ovládli celú prvú pohodinu hry, oponujeme. „Hrali sme v bloku a vlastne sme ich do ničoho vážnejšieho nepustili. Skrátka, súper hral u nás jalový futbal. Pre diváka sú podstatné góly a body. My sme dali štyri, vysoko vyhrali a od zajtra sa budeme pripravovať na ďalšieho súpera.“

    Hlavičkové kladivo Machovec sa zapísalo aj do streleckej listiny dôležitým gólom na 2:0. „Po dlhom priamom kope Martina Hrebíka som bol trochu aj prekvapený, že lopta ku mne prešla cez vysokého obrancu Kochana, vtedy som už videl odokrytý pravý

    kút brány Štefana Seneckého a potešilo ma, že som trafil vinkel,“ zakončil ťahúň mužstva, ktorý chce útočiť na najvyšší stupienok súťaže.

    Víťazné Dolné Krškany strácajú na stopercentné Volkovce tri body, v nedeľu majú doma štvrté Nitrianske Hrnčiarovce, kým líder ide na zlatomoravecké okresné derby do jedenástych Žitavian.

    Ďakovačka Dolných Krškán pred „sektorom pravých ariánov“.
    Ďakovačka Dolných Krškán pred „sektorom pravých ariánov“. (Autor: Marián Dragúň)

    Kostoláni: Zlepšiť efektivitu

    Trénerom FC Mosap Klasov je 42-ročný odchovanec FC Nitra Marek Kostoláni, ktorého futbalové dvojča Peter Kostoláni trénovalo ešte vlani konkurenčné Čeľadice, kým ich otec, bývalý prvoligový obranca Nitry a Žiliny Jaroslav Kostoláni trénuje najnovšie Veľký Lapáš.

    Klasov ukázal v Dolných Krškanoch, že jeho skúsení futbalisti si s loptou rozumejú, problémom však bolo, že gólové šance si nevypracovali.

    „Je to tak, hru v strede poľa sme dlho ovládali, ale do nebezpečných priestorov pred bránou sme sa dostávali ťažko.

    Dovolím si tvrdiť, že ak by sa nám za stavu 0:0 podarilo skórovať, domácich by sme dostali do diametrálne inej situácie. Naopak, mužstvu uškodil gól do šatne, keď nám na päťke zbúral silný hrotový útočník Juraj Jančiar

    dvoch obrancov a po skrumáži šli do vedenia domáci,“ opísal jeden z kľúčových momentov šlágra kouč Kostoláni.

    Predpokladám, že pri vyrovnanom stave by Dolné Krškany trochu znervózneli, takto sme museli zariskovať my a zmeniť rozostavenie zo 4 – 5 – 1 na 4 – 4 – 2. Góly však dával súper, ktorý má výhodu v tom, že má až štyroch-piatich gólových hráčov, ktorí bývajú produktívni.“

    Aj Klasov chce útočiť na titul

    Tretí Klasov ide v sobotu na ďalší šláger kola do piatych Kolíňan. „Už v kabíne v Krškanoch sme si k tomu stihli niečo povedať, v Kolíňanoch sa nám zvyklo dariť, nielen preto tam ideme vyhrať. Bodové rozostupy na špici tabuľky nie sú veľké, pokúsime sa udržať hore.“

    V strede poľa Klasova zaujal vynikajúci režisér hry Matúš Turan. „Matúš je pre nás naozaj veľkou posilou, v strede ihriska dokáže meniť tempo hry, zvykne byť aj gólový a taktiku prispôsobujeme v istých fázach hry podľa neho.“

    Na hru Klasova sa dobre pozerá, ak vylepší efektivitu nielen proti nováčikom z okresu, ale aj silnejším súperom, môže rúbať vysoko. Čo je cieľom klubu, zisťoval Sportnet záverom.

    „Budeme sa pokúšať zaútočiť na najvyššiu priečku,“ znelo jasne od bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska.

    Tabuľka VI. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    5
    5
    0
    0
    21:4
    15
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    ŠK Nitra-Dolné KrškanyŠK Nitra-Dolné KrškanyŠK Nitra-Dolné Krškany
    5
    4
    0
    1
    17:8
    12
    V
    V
    P
    V
    V
    3
    FC MOSAP KlasovFC MOSAP KlasovFC MOSAP Klasov
    5
    3
    0
    2
    18:9
    9
    P
    V
    V
    P
    V
    4
    TJ Štart Nitrianske HrnčiarovceTJ Štart Nitrianske HrnčiarovceTJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce
    5
    2
    2
    1
    12:9
    8
    R
    V
    V
    R
    P
    5
    OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANYOBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANYOBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY
    5
    2
    1
    2
    15:13
    7
    R
    V
    V
    P
    P
    6
    TJ Slovan Nitra-ChrenováTJ Slovan Nitra-ChrenováTJ Slovan Nitra-Chrenová
    5
    2
    1
    2
    10:11
    7
    V
    P
    P
    R
    V
    7
    FK Veľký CetínFK Veľký CetínFK Veľký Cetín
    5
    2
    0
    3
    9:13
    6
    P
    V
    V
    P
    P
    8
    TJ Slovan ČeľadiceTJ Slovan ČeľadiceTJ Slovan Čeľadice
    5
    2
    0
    3
    11:18
    6
    P
    P
    P
    V
    V
    9
    TJ Družstevník RišňovceTJ Družstevník RišňovceTJ Družstevník Rišňovce
    5
    1
    3
    1
    6:13
    6
    P
    R
    R
    V
    R
    10
    TJ Slovan ZbehyTJ Slovan ZbehyTJ Slovan Zbehy
    5
    1
    3
    1
    11:11
    6
    R
    R
    V
    R
    P
    11
    ŠK ŽitavanyŠK ŽitavanyŠK Žitavany
    5
    1
    2
    2
    5:9
    5
    R
    P
    P
    R
    V
    12
    Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁFutbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁFutbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ
    5
    1
    1
    3
    6:13
    4
    V
    P
    R
    P
    P
    13
    ŠK NevidzanyŠK NevidzanyŠK Nevidzany
    5
    1
    1
    3
    4:9
    4
    P
    V
    P
    P
    R
    14
    ŠK Veľké ZálužieŠK Veľké ZálužieŠK Veľké Zálužie
    5
    1
    0
    4
    8:13
    3
    P
    P
    P
    V
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Sebastián Čorňak (s číslom 8) dal v zápase Geča - Lokomotíva Košice dva góly.
      Sebastián Čorňak (s číslom 8) dal v zápase Geča - Lokomotíva Košice dva góly.
      Štvrtoligový nováčik z východu takmer zaskočil tradičný klub. K obratu zavelil oslávenec
      Titanilla Bődteraz
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»V ostro sledovanej dohrávke tretí kruto trestal druhého. Obaja chcú titul