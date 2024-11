VIDEO: Rozhodcu opľuli a obliali. Šláger o prvé miesto priniesol emócie i dychovku

Do vedenia sa tesne pred odchodom do kabín dostali hostia, pokutový kop premenil Jaroslav Halač – 0:1.

Zápas o prvé miesto poznačili neprístojnosti, po ktorých vytiahol hlavný arbiter až tri červené karty. Podľa oficiálneho zápisu mu jeden z hráčov, po skončení duelu, napľul do tváre.

Ďalší z hosťujúcich futbalistov oblial postranného rozhodcu vodou a tretí mu nadával.

„Doľany to psychicky nezvládli. Dve minúty pred koncom sa dožadovali penalty, no podľa nášho názoru to bol čistý zákrok.

Bol to nervózny zápas, ktorý priniesol všetko. Sledovala ho rekordná divácka návšteva 251 divákov, ktorí odchádzali spokojní,“ uviedol Babuška.

Hostia chceli jedenástku

Hostia priznali, že Budmerice mali opticky navrch, v závere sa však podľa nich mal pískať pokutový kop.

„Čistá jedenástka. Súper zrazil v šestnástke nášho hráča, no rozhodca nechal pokračovať v hre.

Žiaľ, niektorí hráči to potom nezniesli a stalo sa, čo sa stalo. Snažili sme sa ich upokojiť, ale márne. Pre zápasom sme hráčov upozorňovali, že sa podobná situácia môže stať, pretože Budmerice idú na postup. Nechali sa však vyprovokovať,“ uviedol manažér FK Cinemax Doľany Peter Tichý.